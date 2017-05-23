В Кыргызстане 59 населенных пунктов имеют особый статус — «приграничный». Об этом на заседании комитета по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту Жогорку Кенеша сообщил замдиректора Госагентства по делам местного самоуправления и межэтнических отношений Михаил Халитов.

Депутаты рассматривают вопрос о внесении изменений в Закон «О придании особого статуса отдельным приграничным территориям КР и их развитии».

По словам Михаила Халитова, в существующем законе имеется лишь один критерий для населенных пунктов, которые могут получить особый статус приграничной территории: угроза национальной безопасности.

«При реализации закона об особом статусе приграничных территорий правительство столкнулось с несколькими проблемами, в частности, привлечением молодых врачей, учителей для работы в приграничных населенных пунктах, надбавкой для проживающих там граждан», — сказал он.

Депутат Исхак Масалиев отметил, что в перечень приграничных населенных пунктов не вошли некоторые села, отвечающие названным критериям.

По словам замдиректора госагентства, на сегодня еще 55 населенных пунктов подали заявки на придание им статуса приграничных. Если будут внесены изменения в закон, каждое заявление рассмотрят комиссионно.