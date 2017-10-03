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Техноблог

Банки Кыргызстана собрались внедрять «цифру»

Банки Кыргызстана собрались внедрять «цифру» для оптимизации расходов. Об этом ИА «24.kg» сообщили в компании SAP.

По ее данным, в Бишкеке прошел бизнес-завтрак для финансовых директоров банковского сектора, который стал первым мероприятием компании SAP в Кыргызстане. Новыми разработками в банковском секторе заинтересовались 20 банков Кыргызстана, «Банк Эсхата» (Таджикистан) и «Ипак Йули банк» (Узбекистан).

Представителей банковского сектора интересовали процессы бюджетного планирования, расчета себестоимости продукции и трансфертного ценообразования с использованием современных технологий. Особое внимание они решили уделить вопросам оптимизации бюджетных расходов в банковском секторе и применению автоматизированных инструментов. Проще говоря, банки Центральной Азии заинтересовались так называемыми большими данными — Big Data.

«Есть уже много успешных примеров использования банками современных технологий. Так, проект SAP RippleLabs и ReiseBank позволил совершить первый реальный международный платеж с использованием технологии блокчейн из Канады в Германию за 20 секунд вместо 2-6 рабочих дней. Commonwealth Bank благодаря автоматизации внутренних процессов стал крупнейшим розничным банком в Австралии. New York Life, одна из крупнейших страховых компаний в мире, преобразовывала свои финансы, закупки, управление расходами и управление человеческим капиталом, построив интегрированную финансовую и рисковую платформу», — прокомментировали в SAP.

Отметим, что банки используют технологии анализа больших данных при обеспечении информационной безопасности (недопущение проведения сомнительных операций и мошенничества), в работе с персоналом, для маркетинга — персонализации предлагаемых клиентам банковских продуктов и оценки кредитных рисков.
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