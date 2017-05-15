Наши коллеги из соседних стран говорили, что жители Кордая предпочитают смотреть кыргызские телеканалы. Об этом на пресс-конференции в Доме правительства сказала заместитель министра культуры, информации и туризма Айнура Темирбекова.

По ее словам, принятая в 2011 году программа по переходу на цифровое вещание в первую очередь предусматривала вопрос информационной безопасности.

«Кыргызстанцы, смотрящие телеканалы соседних государств, отмечали три причины для этого: некачественная картина отечественных телеканалов, их малое количество и неинтересный контент», — сообщила чиновник.

Как она отметила, программа перехода на цифровое вещание предусмотрела меры по устранению этих причин.

«Для улучшения качества установлено 54 цифровых передатчика, которые обеспечили охват 95 процентов приграничного населения, модернизация телекомпаний, вошедших в социальный пакет, построена линия по доставке телевизионного сигнала», — сказала она.

Что касается малого количества телеканалов, то на сегодня в социальном пакете их 13, кроме того, две частоты даны частным телеканалам, отметила Айнура Темирбекова.

По ее словам, сегодня в Бишкеке 50 телеканалов, в Оше и Джалал-Абаде - 36, в Нарыне и Иссык-Куле - по 22, в Таласе - 21, в Баткенской области вещают 19 телеканалов.

Как сообщила Айнура Темирбекова, из республиканского бюджета выделено 11 миллионов сомов на производство контента, за два года произведено свыше 40 часов телематериала, он был в прокате многих телеканалов.

«Информация о том, что кыргызстанцы смотрят каналы соседних государств, уже не так актуальна», — заявила Айнура Темирбекова.

Напомним, 15 мая 2017 года по всему Кыргызстану было отключено аналоговое телевизионное вещание в связи с переходом на цифровое.