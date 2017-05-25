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Власть

Парламент Кыргызстана остался без цифрового телевидения

Жогорку Кенеш не перешел на цифровое телевидение. Об этом стало известно сегодня на заседании парламента.

Депутат Экмат Байбакпаев спросил у вице-спикера Данияра Толонова, работает ли в его кабинете телевизор. Тот ответил, что нет. Выяснилось, что такое же положение и в кабинетах остальных парламентариев.

«Получается, что мы не перешли на цифровое телевидение. Как такое возможно? С прошлого года говорим аппарату, а результата нет. Если у нас нет цифрового телевидения, то что говорить о дальних селах», — возмутился Экмат Байбакпаев.

Напомним, что Кыргызстан полностью перешел на цифровое вещание 15 мая 2017 года. В этот день был прерван сигнал аналогового телевидения.
Ссылка: https://24.kg/vlast/52713/
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