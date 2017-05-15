По всему Кыргызстану отключены 240 передатчиков аналогового формата

По всему Кыргызстану с 15 мая отключены 240 передатчиков аналогового формата, последний был отключен в 2 часа ночи. Об этом сообщила на пресс-конференции заместитель министра культуры, информации и туризма Кыргызстана Айнура Темирбекова.

По ее словам, в связи с переходом на цифровое телевизионное вещание создан оперативный штаб, который будет работать в каждом районе и городе. «Цель штабов — реагирование на обращения граждан, оказание им помощи», — сказала чиновник.

Как она отметила, с 2014 года цифровое телевизионное вещание шло в тестовом режиме, и сбоев в работе не было. «Работают мобильные выездные группы из числа сотрудников «Кыргызтелекома», энергетиков, ответственные сотрудники районного, айыльного уровня», — сказала она.

По ее словам, до этого дня по всей стране на базе районных отделений «Кыргызтелекома» работало 78 пунктов технической консультации по переходу на цифровое телевидение.

«В целом мы считаем, что готовность была высокая, 8 мая 88 процентов домохозяйств были подключены к цифровому телевидению», — отметила Айнура Темирбекова.

По ее словам, в 2014 году в Кыргызстане было 200 тысяч спутниковых тарелок, а в 2017-м в спутник вошел социальный пакет из 12 телеканалов. Как пояснила чиновник, переход на цифровое телевещание коснется не всех.

«Кабельные операторы сами перевели абонентов на цифровое вещание, и они продолжат смотреть кабельное телевидение, также этот вопрос не коснется имеющих интернет-телевидение, переход коснется 67 процентов кыргызстанцев, которые смотрели эфирное наземное аналоговое телевидение», — сказала Айнура Темирбекова.