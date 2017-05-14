15 мая: где в Бишкеке и Чуйской области отключат свет

В некоторых районах Бишкека и Чуйской области возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщило ОАО «Северэлектро».

В Бишкеке:

9.00–18.00 — улицы Крымская, Хвойная, Хмельницкого, Широкая, Новосельская ж/м «Красный строитель», по БЧК от улицы Осмонкула до Элебесова (северная сторона);

9.00–17.00 — мкр. «Аламедин-1», № № 52, 53, мкр. «Джал-23», № 26, улицы Абдумомунова, Фрунзе, Калыка Акиева, ж/м «Ак-Орго» (улица Бозсалкын), улица Республиканская, проспект Жибек Жолу;

9.00–12.00 — ж/м «Ак-Орго» (квадрат, ограниченный улицами Омур, Барпы Алыкулова, Кырк Кыз, Жаныл Мырза).

В Чуйской области: