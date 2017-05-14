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Общество

15 мая: где в Бишкеке и Чуйской области отключат свет

В некоторых районах Бишкека и Чуйской области возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщило ОАО «Северэлектро».

В Бишкеке:

  • 9.00–18.00 — улицы Крымская, Хвойная, Хмельницкого, Широкая, Новосельская

    ж/м «Красный строитель», по БЧК от улицы Осмонкула до Элебесова (северная сторона);

  • 9.00–17.00 — мкр. «Аламедин-1», № № 52, 53, мкр. «Джал-23», № 26, улицы Абдумомунова, Фрунзе, Калыка Акиева, ж/м «Ак-Орго» (улица Бозсалкын), улица Республиканская, проспект Жибек Жолу;

  • 9.00–12.00 — ж/м «Ак-Орго» (квадрат, ограниченный улицами Омур, Барпы Алыкулова, Кырк Кыз, Жаныл Мырза).

В Чуйской области:

  • 9.00–17.00 — села Арал, Ак-Бешим, Джер-Казар, Дружбы, ГУИН, Сокулук (улицы Кирова, Ленинградская, Школьная, Ошская, Московская, Победы), Романовка (улицы Озерная, Пионерская), Шалта, Джаны-Пахта (улицы Ат-Башинская, Молодежная, Спортивная, Чолпонкулова, Западная, Садовая, кошары), дачи «Айчурок», «Энергетик», поселки Геологов, Геофизика;
  • 6.00–20.00 — села Арпа-Тектир, кошары.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/51664/
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