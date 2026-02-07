В Японии отменили фестиваль цветения сакуры из-за плохого поведения туристов, сообщает Kyodo News.

Власти города Фудзиесиды, расположенного у северного подножья горы Фудзи, отменили в этом году традиционный фестиваль цветения сакуры. Они объяснили решение огромным наплывом туристов, позволяющих себе неподобающее поведение и создающих неудобства для местных жителей.

Это привело к тому, что в городе во время фестиваля на дорогах образуются огромные пробки. Остро стоит и проблема мусора, который туристы оставляют на улицах. Некоторые жители жаловались на то, что туристы забирались в их сады и использовали их территорию как туалет.

Фудзиесида особенно популярен у туристов, потому что отсюда открывается красивый вид на Фудзи и можно любоваться цветущей сакурой на фоне горы.

«Чтобы защитить достоинство и условия жизни наших граждан, мы решили не проводить фестиваль, который проходил последние 10 лет», — сказал мэр города.