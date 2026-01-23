Энергетики Баткенской области работают в усиленном режиме из-за морозов

В Баткенской области на фоне резкого понижения температуры воздуха энергетики переведены на усиленный режим работы. Об этом сообщили в Баткенском предприятии электрических сетей — филиале ОАО «НЭСК».
По их данным, в настоящее время ситуация в регионе остается стабильной, аварийных отключений электроэнергии не зафиксировано. Вместе с тем из-за холодов значительно возросла нагрузка на электрические сети.
Для обеспечения бесперебойного электроснабжения в Кызыл-Кие, Кадамжае, Баткене, Лейлеке и Сулюкте сформированы пять оперативных групп, которые работают в круглосуточном режиме. Кроме того, организованы дополнительные дежурства для оперативного реагирования на возможные аварийные ситуации.
Всего в регионе подготовлены 22 оперативно-выездные бригады, задействованы специализированная техника и дежурный автотранспорт.
Бригады полностью обеспечены необходимым оборудованием.
В энергокомпании отмечают, что в случае возникновения аварий ремонтно-восстановительные работы будут проводиться в оперативном порядке, чтобы не допустить перебоев в подаче электроэнергии.
Баткенское предприятие электрических сетей заявляет, что ситуация находится под полным контролем, и призывает жителей региона рационально и бережно использовать электроэнергию.
Сообщается, что при аварийных отключениях или возникновении вопросов, связанных с электроснабжением, жители могут круглосуточно обращаться в call-центр по номеру 105, а также по телефонам:
- 0772 001 209;
- 0556 001 209;
- 0702 001 209 (WhatsApp).
Контактные номера РЭС:
- Баткен: 0221 333 602;
- Сулюкта: 0772 460 401;
- Лейлек: 0221 555 478;
- Кадамжай: 0221 555 468;
- Кызыл-Кия: 0773 940 707.