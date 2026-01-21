В Бишкеке пройдет форум «АгроДиалог-2026»

В Бишкеке на базе Кыргызского национального аграрного университета имени Константина Скрябина 18-21 февраля состоится форум «АгроДиалог-2026». Об этом сообщает Минводсельпром.

По его данным, в рамках мероприятия будут определены лучшие из лучших в аграрной отрасли республики: 20 чемпионов в области растениеводства и 20 — в сфере животноводства.

Ожидается участие экспертов и фермеров из ближнего и дальнего зарубежья. В ходе форума чемпионы сельского хозяйства страны поделятся секретами своего успеха со всеми заинтересованными сторонами и представят свой практический опыт.

Заключительная часть события состоится 21 февраля в Кыргызской национальной филармонии.

В рамках форума лучшие фермеры и аграрии, признанные чемпионами по каждому направлению сельского хозяйства, пройдут по красной дорожке и будут чествоваться в торжественной обстановке. Также мероприятие создаст условия для поиска партнеров в агропромышленном секторе, а для предпринимателей — широкие возможности по развитию бизнеса и экспорту своей продукции за рубеж.