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Общество

Рамиз Алиев провел рейд по адресам неплательщиков за коммунальные услуги

Вице-мэр Бишкека Рамиз Алиев провел рейд по адресам злостных неплательщиков за коммунальные услуги. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

По ее данным, проверены дома, где на протяжении длительного времени горожане не оплачивали за услуги ЖКХ. Ранее зафиксированы случаи, когда жильцы отказывались от оплаты и прибегали к различным формам давления, ссылаясь на свои связи.

На сегодняшний день задолженность жителей Бишкека за коммунальные услуги составляет более 400 миллионов сомов.

Чиновники провели разъяснительные беседы с горожанами о важности оплаты коммунальных услуг. Во время рейда часть жителей погасила задолженность, а в некоторых из домов начали отключать холодное водоснабжение в связи с длительным нарушением условий оплаты.

Мэрия продолжит рейды по абонентам-должникам, они будут проходить каждую субботу с привлечением СМИ.

Бишкекчан убедительно просят вовремя оплачивать коммунальные услуги. В случае неуплаты к потребителям будут применены меры воздействия, предусмотренные законодательством.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/335324/
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