3 ноября: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в предприятиях электрических сетей.

9.30-13.00 — микрорайон «Тунгуч», дома № 57, 59, 60, 61, 62, 63, 64/1, 64/2, 65, 65/1, 67, 68, 70, 71;

9.30-13.00 — микрорайон «Улан», дом № 2;

9.00-17.30 — отрезки переулков Красноярский, Читинский, Керченский, улицы Маяковского, Елебесова;

9.00-14.00 — жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Кара-Кужур, Шербет, Шералиева);

9.00-17.00 — жилмассивы «Ак-Ордо» (улицы Тулпар,Чынар), «Нижний Орок» (улицы Шырдакбек, Арчалуу);

9.00-18.00 — села Пригородное (контуры № 189, 27, 137, 136, 139), Маевка (контуры № 684, 296, переулок Тепличный), Озерное (контур № 906), улица Полевой стан, отрезки переулка Илменской, улицы Мессароша, Троицкой;

14.00-17.30 — село Пригородное, жилмассив «Умут» (улицы Мыскал, Жаштык, 1 Мая, Маяковского, Умут-1-24).

2 Чуйская область

Аламединский РЭС

9.00-17.00 — села Карла Маркса (улицы Пушкина, Гагарина, Куйбышева, Октябрьская, Карла Маркса, Калинина, Кулатаева, Фабричная, 22-го партсъезда, Первомайская, Гоголя), Малиновка (улицы Центральная, Малиновая, Подгорная, Дачная, Набережная, садовые товарищества «Горный Воздух», «Оро-Баши»), Кашка-Суу (улицы Озгоруш, Медерова, Ала-Арчинская, Эркин, Достук, Актам, садовые товарищества «Наука», «Восход», улицы Кашка-Суу, Школьная), Лебединовка (улицы Калинина, Чкалова, Комсомольская, Северная, переулки Ленина, Мичурина, Набережная, Чапаева, БЧК, проспект Победы, улицы Кирова, Луганская);

9.00-12.00 — села Таш-Добо (улица Больничная), Бир-Булак (улицы Монолдорова, Капкараева, Бейшембаева, Достук, жилмассивы «32 га», «40 га», улицы Кулчунова, Достук, Турсуматова, Сабыркул-Ата);

10.00-15.00 — село Таш-Добо.

Жайылский РЭС

9.00-13.00 — село Полтавка (улица Комсомольская);

13.00-17.00 — село Петропавловка (улицы Шевченко, Ленина);

9.00-17.00 — село Полтавка (улицы Партизанская, Коминтерна, Горького, Октябрьская, Центральная).

Кеминский РЭС

9.00-17.00 — село Шабдан (улица Назар-Ата), город Кемин (улица Чкалова);

9.00-18.00 — село Алмалуу (улица Манас).

Кантский РЭС

9.00-18.00 — город Кант (улицы Ленина, МПС, Ишембаева, Абдраимова, Горького, Логвиненко, рынок, налоговая);

9.00-17.00 — село Дмитриевка (улицы Чапаева, Фрунзе, Новая, Ленина, Садовая, Нальчик).

Московский РЭС

9.00-17.00 — села Александровка (улица Комсомольская), Петровка (улицы Киргизская, Ломоносова, Центральная, Шевченко, Толстого, МТФ, новостройка, улицы Ленина, Новая, Беш-Терекская, Больничная, Советская), айыл окмоту Петровка, село Толок;

9.00-18.00 — села Ак-Суу (улицы Пржевальского, Фрунзе, Мира, Горная, урочище Жил-Булак), Беловодское (улицы Ленина, Ипподромная, Ак-Торпок, колония № 16).

Сокулукский РЭС

9.00-17.00 — совхоз Фрунзе (улицы Садовая, Заречная, Западная, Южная, Институтская, Новая, Северная, Набережная, Центральная, Юбилейная, Средняя, Ново-Садовая, Береговая, Фрунзенская, Восточная, Строительная, Животноводство, Лесная, Проектируемая, Мамыралиев, Озерная, Разная, Профессора Ли, тупик Центральный, бригада 2, школа № 1, детский сад «Солнышко», ГСВ, институт животноводства), села Чат-Куль (улицы Восточная, Первомайская, скважина), Студенческое (улицы Комсомольская, Артезианская, Садовая, Юбилейная, Намазалы ажи, Беговая, Канал, Алымбай-Ата, Проектируемая, Полигон, Зеленая, Ново-Садовая, переулки Ново-Садовый, Южный, школа), Комсомольское (улицы Северная, Клубная, Опытная, Молодежная, Центральная, Проектируемая, Западная, Пионерская, Школьная, Карасуйская, Южная, Садовая, Средняя, Чуйская, Восточная, Набережная, Юбилейная, Строительная, Озерная, школа), Озерное, 1 Мая (улицы Калык, Сырдыбай, Малобек, Калык, Джаштык, Сырдыбай, переулок Джаштык, детский сад), Саз (улицы Ынтымак, Свобода, Свобода, Ынтымак, Набережная, Бекбалаева, Дунганская, Веселая, Дача, переулок Свободы, улицы Бозжигит, Тукбаш уулу Жумагул, Урумов Сагынбек, садовые товарищества «Ландыш», «Строитель»), Дон-Алыш (улица Доналыш), Конуш (улица Бозжигит), Асылбаш (улицы Жаны Турмуш, Бира, Рысалиева);

12.00-17.00 — поселок Мирный;

10.00-12.00 — села Белек (улицы Ленина, Фрунзе, Новая, Токтогула, Ашымкан, Астаркул, Сатке, Новая Курба, Жыламыш, кошара), Жыламыш (улицы Сад-Огород, Водозабор, Байтору, садовые товарищества «Глория», «Качкын-Булак», «Белек», «Восход», «Виктория»),

12.00-14.00 — село Жыламыш (улицы Жыламыш, Нуркан, Байтору, Школьная, Урочища, кошара).

Панфиловский РЭС

9.00-17.00 — села Эркин-Сай, Панфиловка (улицы Базарная, Луговая, Северная, Центральная, Ташкентская, Тихонова, Сарымсакова, Октябрьская, Келечек, Молодежная).

Чуйский РЭС

9.00-17.00 — села Алчалуу, Талды-Булак, Султан, Калиновка (улицы Ленина, Аскарова).

Иссык-Атинский РЭС