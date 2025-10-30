22:33
Общество

В Нарынской области построили новую больницу за 65 миллионов сомов

В селе Кош-Добо Ак-Талинского района Нарынской области построена новая больница. Об этом сообщает Минстрой.

По его данным, строительство объекта финансировалось из республиканского бюджета, на проект выделено 65 миллионов сомов.

«Возведено современное двухэтажное здание, рассчитанное на 20 коек и полностью оснащенное необходимым медицинским оборудованием. Общая площадь объекта составляет 721 квадратный метр. Строительно-монтажные работы начались в 2024 году и проходили под контролем Департамента жилищно-гражданского строительства», — говорится в сообщении.
