19:32
USD 87.45
EUR 101.59
RUB 1.09
Общество

31 октября: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в предприятиях электрических сетей.

1
Бишкек
  • 9.30-17.00 — микрорайон «Улан», дом № 5;
  • 9.30-17.30 — улицы Токтогула, дома № 62, 62/1, 64, 64а, 64б, 64в, Гоголя, дома № 16, 20, 20а;
  • 9.00-17.00 — отрезки улиц Тыналиева, Южная магистраль, Масалиева, жилмассив «Ак-Ордо» (улицы Сакеева, Каркыра, Дуйшобаева, Тагай-Бий, Ахунбаева, Садыр-Аке, Барчын, Бугу-Эне, Гагарина, Атабай, Ак-Жол);
  • 9.00-12.00 — жилмассивы «Ала-Тоо» (улицы Улук-Тоо, Терек-Сай, Кара-Алма), «Ак-Ордо» (улицы Кетмен-Тобо, Кырчын);
  • 9.00-14.00 — отрезки улиц Тимура Фрунзе, Ахунбаева, Ынтымак;
  • 11.00-16.00 — жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Кара-Кужур, Шербет, Шералиева, Баба-Ата);
  • 12.00-17.00 — жилмассив «Ак-Ордо» (улицы Кут, Каркыра);
  • 9.00-18.00 — жилмассивы «Дордой-2» (улицы 1-12-я, Кожевенная, Алма-Атинская, Эмгекчил, северная объездная дорога), «Келечек» (улицы Келечек 3-13-я, Жаштар, школа № 87, начальная школа № 2, РОВД Свердловского района, амбулатория, ЦСМ № 14, детский сад «Гулира», детский сад № 27), «Энесай» (улицы Энесай 14-15-16-17-18-19-20, детский сад № 14, амбулатория, улицы Култегин, Орхон, Курманжан Датка (Алматинская), Лумумбы, дом № 50;
  • 9.00-18.30 — село Маевка (улицы Набережная, Полевая, 8 Марта, Сонкольская, Новая, Ала-Арчинская, Арычная, Жапарова, Южная, Кара-Суйская, Пригородная, Родниковая, Дачный, Молодая Гвардия, Виноградная, Школьная, Велелая, Тамырчы, Алтын-Казык, Акжол, Жаз, Тоо моюн, Сары-Челек, Тынчтык, Конуш, Араван, Тепличная) жилмассивы «12 ГА», «7 ГА», «6,9 ГА», село Пригородное, жилмассивы «Умут», «Тамырчы» (улица Сибирская), водозабор.
2
Иссык-Кульская область
  • 9.00-17.00 — город Каракол (улицы Кравцова, Октябрьская, Жакыпова, Гагарина, Тыныстанова, дом № 43, микрорайон «Восход», дома № 21, 25), села Бар-Булак, Шор-Булак, Кызыл-Туу, Торт-Кул, Эшперов, Барскоон, Джети-Огуз, Саруу, Кожояр, Чон-Сары-Ой, Семеновка, Кен-Суу, Сан-Таш, Кайырма-Арык, Жергез, Ичке-Жергез, Кара-Кыз, Боз-Учук.
3
Нарынская область
  • 10.00-13.00 — город Нарын (улица Алыш);
  • 13.00-17.00 — село Доболу;
  • 10.00-18.00 — село Кара-Талаа.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/349112/
просмотров: 469
Версия для печати
Материалы по теме
30 октября: где в Бишкеке и регионах отключат свет
29 октября: где в Бишкеке и регионах отключат свет
28 октября: где в Бишкеке и регионах отключат свет
27 октября: где в Бишкеке и регионах отключат свет
26 октября: где в Бишкеке отключат свет
25 октября: где в регионах отключат свет
24 октября: где в Бишкеке и регионах отключат свет
23 октября: где в Бишкеке и регионах отключат свет
22 октября: где в Бишкеке и регионах отключат свет
21 октября: где в Бишкеке и регионах отключат свет
Популярные новости
Минимальный стаж&nbsp;&mdash; 20&nbsp;лет: зачем Кыргызстан ужесточает правила выхода на&nbsp;пенсию Минимальный стаж — 20 лет: зачем Кыргызстан ужесточает правила выхода на пенсию
Айжан Чыныбаева: Мы&nbsp;нашли человеческие останки, убирая пляж на&nbsp;Иссык-Куле Айжан Чыныбаева: Мы нашли человеческие останки, убирая пляж на Иссык-Куле
Что обещают синоптики в&nbsp;начале недели в&nbsp;Бишкеке. Прогноз погоды на&nbsp;27-29 октября Что обещают синоптики в начале недели в Бишкеке. Прогноз погоды на 27-29 октября
Золото, депозиты, торговые центры. Куда идут пенсионные накопления кыргызстанцев Золото, депозиты, торговые центры. Куда идут пенсионные накопления кыргызстанцев
Бизнес
Прогноз стабильный. S&amp;P Global Ratings присвоило BAKAI рейтинг B/B Прогноз стабильный. S&P Global Ratings присвоило BAKAI рейтинг B/B
Как выбрать будущую профессию, подскажет &laquo;Профориентация&raquo; Как выбрать будущую профессию, подскажет «Профориентация»
&laquo;Элдик Банк&raquo; запустил сервис оплаты таможенных платежей по&nbsp;QR-коду «Элдик Банк» запустил сервис оплаты таможенных платежей по QR-коду
KICB и&nbsp;ЕБРР подписали договор о&nbsp;финансировании микро-, малого и&nbsp;среднего бизнеса KICB и ЕБРР подписали договор о финансировании микро-, малого и среднего бизнеса
30 октября, четверг
19:25
Жители Бишкека жалуются на опасный люк и некачественный ремонт дороги Жители Бишкека жалуются на опасный люк и некачественный...
19:02
В Бишкеке женщины мыли окна купола нового здания Нацбанка без страховки
18:35
ГНС и КТУ «Манас» договорились о подготовке ювелиров в Кыргызстане
18:30
31 октября: где в Бишкеке и регионах отключат свет
18:15
Ограбление Лувра. Еще одного подозреваемого задержала полиция Франции