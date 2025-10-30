31 октября: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в предприятиях электрических сетей.

Бишкек

9.30-17.00 — микрорайон «Улан», дом № 5;

9.30-17.30 — улицы Токтогула, дома № 62, 62/1, 64, 64а, 64б, 64в, Гоголя, дома № 16, 20, 20а;

9.00-17.00 — отрезки улиц Тыналиева, Южная магистраль, Масалиева, жилмассив «Ак-Ордо» (улицы Сакеева, Каркыра, Дуйшобаева, Тагай-Бий, Ахунбаева, Садыр-Аке, Барчын, Бугу-Эне, Гагарина, Атабай, Ак-Жол);

9.00-12.00 — жилмассивы «Ала-Тоо» (улицы Улук-Тоо, Терек-Сай, Кара-Алма), «Ак-Ордо» (улицы Кетмен-Тобо, Кырчын);

9.00-14.00 — отрезки улиц Тимура Фрунзе, Ахунбаева, Ынтымак;

11.00-16.00 — жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Кара-Кужур, Шербет, Шералиева, Баба-Ата);

12.00-17.00 — жилмассив «Ак-Ордо» (улицы Кут, Каркыра);

9.00-18.00 — жилмассивы «Дордой-2» (улицы 1-12-я, Кожевенная, Алма-Атинская, Эмгекчил, северная объездная дорога), «Келечек» (улицы Келечек 3-13-я, Жаштар, школа № 87, начальная школа № 2, РОВД Свердловского района, амбулатория, ЦСМ № 14, детский сад «Гулира», детский сад № 27), «Энесай» (улицы Энесай 14-15-16-17-18-19-20, детский сад № 14, амбулатория, улицы Култегин, Орхон, Курманжан Датка (Алматинская), Лумумбы, дом № 50;

9.00-18.30 — село Маевка (улицы Набережная, Полевая, 8 Марта, Сонкольская, Новая, Ала-Арчинская, Арычная, Жапарова, Южная, Кара-Суйская, Пригородная, Родниковая, Дачный, Молодая Гвардия, Виноградная, Школьная, Велелая, Тамырчы, Алтын-Казык, Акжол, Жаз, Тоо моюн, Сары-Челек, Тынчтык, Конуш, Араван, Тепличная) жилмассивы «12 ГА», «7 ГА», «6,9 ГА», село Пригородное, жилмассивы «Умут», «Тамырчы» (улица Сибирская), водозабор.

Иссык-Кульская область

9.00-17.00 — город Каракол (улицы Кравцова, Октябрьская, Жакыпова, Гагарина, Тыныстанова, дом № 43, микрорайон «Восход», дома № 21, 25), села Бар-Булак, Шор-Булак, Кызыл-Туу, Торт-Кул, Эшперов, Барскоон, Джети-Огуз, Саруу, Кожояр, Чон-Сары-Ой, Семеновка, Кен-Суу, Сан-Таш, Кайырма-Арык, Жергез, Ичке-Жергез, Кара-Кыз, Боз-Учук.

Нарынская область