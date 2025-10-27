11:02
Трамвай, метробус. Три ускоренных вида транспорта организуют в Бишкеке

Проект генерального плана Бишкека до 2050 года предлагает формирование трех новых систем ускоренных видов общественного пассажирского транспорта повышенной провозной способности.

Согласно документу, предусматриваются:

Внутригородской железнодорожный транспорт для обслуживания пассажирских перевозок по направлению «запад — центр — восток», включая агломерационные связи с селами Кожомкул и Новопокровка. Предполагаются электрификация участка железнодорожной линии протяженностью 28 километров, строительство вторых путей на однопутных участках, реконструкция четырех существующих железнодорожных станций («Бишкек-1», «Бишкек-2», «Сокулук», «Аламедин»), строительство четырех новых и реконструкция четырех существующих остановочных железнодорожных пунктов, а также возведение железнодорожного депо.

Легкорельсовый транспорт (трамвай) для обслуживания пассажирских перевозок по направлениям «юг — центр» и «юго-запад — юго-восток» с подключением к планируемому автовокзалу. Предусматривается строительство трамвайных линий протяженностью 45,1 километра и одного трамвайного депо.

Метробус общей протяженностью 93,4 километра для обслуживания пассажирских перевозок по направлениям «север — юг» и «север — центр» с подключением к объектам внешнего транспорта (автовокзалам, международному аэропорту «Манас»).

Проектом генплана предусматривается также развитие маршрутной сети безрельсового общественного пассажирского транспорта (автобуса/электробуса) для обслуживания существующих и планируемых к застройке территорий жилого, общественно-делового и производственного назначения.

Общая протяженность магистральной улично-дорожной сети с перспективной сетью линий автобуса/электробуса составит 685,4 километра.

Для обслуживания и хранения перспективного инвентарного парка подвижного состава предлагаются строительство двух автобусных парков и реконструкция четырех существующих парков безрельсового пассажирского транспорта.

Кроме того, проектом генплана предлагается создание инфраструктуры для средств индивидуальной мобильности на базе универсальной сети велосипедных маршрутов.

Предполагается формирование непрерывной сети велосипедных маршрутов общей протяженностью 152 километра с интеграцией в единую систему с внутригородским железнодорожным транспортом посредством транспортно-пересадочных узлов.

Для решения проблемы хаотичного хранения легкового автотранспорта предлагаются расширение зоны действия системы платных муниципальных парковок и стоянок на постоянной основе, а также строительство многоярусных автостоянок у крупных объектов притяжения жителей города.
