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Ратифицирован Протокол об​ охране образцов к​ Евразийской патентной конвенции

Президент Кыргызской Республики​ Сооронбай Жээнбеков подписал Закон КР​ «О​ ратификации Протокола об​ охране промышленных образцов к​ Евразийской патентной конвенции от​ 9​ сентября 1994 года, подписанного 9​ сентября 2019 года в​ городе Нур-Султан».

Закон принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 11​ июня 2020 года.

В​ соответствии с​ данным Законом, Министерству иностранных дел Кыргызской Республики надлежит депонировать грамоту о​ ратификации вышеотмеченного Протокола депозитарию, которым является Генеральный директор Всемирной организации интеллектуальной собственности.

Закон вступает в​ силу по​ истечении десяти дней со​ дня официального опубликования.

Справочно:

Основной целью Протокола является укрепление и​ расширение евразийской системы охраны объектов промышленной собственности, создание межгосударственной системы охраны промышленных образцов на​ основе единого евразийского патента, действующего на​ территории всех Договаривающихся государств, развитие внутренних рынков стран-участников и​ повышение привлекательности их​ территорий для развития торговли и​ инвестиционной деятельности.

Протоколом предусмотрено, что Договаривающиеся государства (Азербайджанская Республика, Кыргызская Республика, Республика Армения, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Республика Таджикистан, Российская Федерация, Туркменистан) расширяют функции Евразийской патентной организации (далее​ — ЕАПО) в​ области охраны объектов промышленной собственности, предусмотренные Евразийской патентной конвенцией от​ 9​ сентября 1994 года.

На​ базе ЕАПО представляется целесообразным создать региональную систему правовой охраны промышленных образцов, которая позволит восстановить интерес национальных заявителей к​ приобретению охраны в​ отношении промышленных образцов, как на​ территории своих государств, так и​ на​ территориях других стран-участниц указанной региональной системы, а​ также позволит усилить интерес иностранных заявителей к​ указанной региональной системе.

Формирование региональной системы правовой охраны промышленных образцов будет способствовать развитию торговли на​ территории стран​ — участниц Евразийской патентной конвенции, а​ также улучшит инвестиционный климат в​ регионе в​ целом.
Ссылка: https://24.kg/ofitsialno/158561/
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