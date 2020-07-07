Ратифицирован Протокол об​ охране образцов к​ Евразийской патентной конвенции

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал Закон КР «О ратификации Протокола об охране промышленных образцов к Евразийской патентной конвенции от 9 сентября 1994 года, подписанного 9 сентября 2019 года в городе Нур-Султан».
Закон принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 11 июня 2020 года.
В соответствии с данным Законом, Министерству иностранных дел Кыргызской Республики надлежит депонировать грамоту о ратификации вышеотмеченного Протокола депозитарию, которым является Генеральный директор Всемирной организации интеллектуальной собственности.
Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.
Справочно:
Основной целью Протокола является укрепление и расширение евразийской системы охраны объектов промышленной собственности, создание межгосударственной системы охраны промышленных образцов на основе единого евразийского патента, действующего на территории всех Договаривающихся государств, развитие внутренних рынков стран-участников и повышение привлекательности их территорий для развития торговли и инвестиционной деятельности.
Протоколом предусмотрено, что Договаривающиеся государства (Азербайджанская Республика, Кыргызская Республика, Республика Армения, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Республика Таджикистан, Российская Федерация, Туркменистан) расширяют функции Евразийской патентной организации (далее — ЕАПО) в области охраны объектов промышленной собственности, предусмотренные Евразийской патентной конвенцией от 9 сентября 1994 года.
На базе ЕАПО представляется целесообразным создать региональную систему правовой охраны промышленных образцов, которая позволит восстановить интерес национальных заявителей к приобретению охраны в отношении промышленных образцов, как на территории своих государств, так и на территориях других стран-участниц указанной региональной системы, а также позволит усилить интерес иностранных заявителей к указанной региональной системе.
Формирование региональной системы правовой охраны промышленных образцов будет способствовать развитию торговли на территории стран — участниц Евразийской патентной конвенции, а также улучшит инвестиционный климат в регионе в целом.