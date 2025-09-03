20:28
Общество

Самое большое в мире круизное судно вышло в плавание

Самое большое в мире круизное судно вышло в плавание, сообщает DW.

Лайнер Disney Adventure покинул верфь и вышел в Балтийское море после примерно семи лет строительства в Висмаре, на федеральной земле Мекленбург — Передняя Померания. Это самый большой из когда-либо строившихся в Германии кораблей.

Отмечается, что из-за недостаточно высокого уровня воды в гавани Висмара строительные работы не завершены полностью — после первого тестового плавания круизный лайнер отправится в Бремерхафен на доработку. Это судно — одно из крупнейших в мире, его длина составляет 342 метра, а высота — около 70 метров — примерно в три раза выше Бранденбургских ворот в Берлине.

Планируется, что с декабря 2025 года судно начнет выполнять круизные рейсы в Юго-Восточной Азии. Лайнер способен принять на борт до 7 тысяч пассажиров и членов экипажа.
