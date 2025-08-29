Актеры театральной студии ГНРТД имени Айтматова выступят на фестивале в России

Театральная студия Государственного национального русского театра драмы имени Чингиза Айтматова примет участие в XXXV Международном театральном фестивале «Балтийский дом», который пройдет 5-18 октября в Санкт-Петербурге. Об этом сообщается на странице ГНРТД в Instagram.

В 2025 году он проходит под девизом «Место силы» и включит в себя спектакли из Бахрейна, Казахстана, Кыргызстана, Китая, Индии и национальных республик России.

Фестиваль «Балтийский дом» — один из крупнейших международных форумов современного театра.