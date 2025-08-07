17:33
Общество

Команда Кыргызстана прибыла на военно-спортивные игры стран СНГ

В парке Победы на Поклонной горе в Музее Победы (Москва) проходят IV Военно-спортивные игры Вооруженных сил государств — участников СНГ, посвященные 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Спортсмены из Кыргызстана заявлены во всех дисциплинах программы. 

«Мы, как наследники Победы, гордимся и чтим достижения наших предков. Все свои результаты трудовой деятельности — в ратных делах, спорте, науке — посвящаем памяти участников Великой Отечественной войны, — сказал секретарь Совета министров обороны СНГ Юрий Дашкин. — Убежден, что в спортивных состязаниях, в которых мы будем принимать участие, вы покажете наивысшие результаты своих спортивных достижений. Вы представите те лучшие образцы достижений в военном спорте, которые позволят каждому из вас добиться победы».

В Играх участвует шесть стран: Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Таджикистан и Узбекистан.

В программу входят армейский рукопашный бой, офицерское троеборье, самбо, гиревой спорт, стрельба из штатного или табельного оружия.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/338804/
просмотров: 1597
