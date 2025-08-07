Документы, оформленные через «Тундук», могут быть признаны в странах ЕАЭС

Ведется работа по международному признанию документов, оформленных через «Тундук». Об этом на пресс-конференции сообщил министр цифрового развития Азамат Жаманкулов.

«Сейчас мы активно ведем работу, чтобы наши соотечественники в странах ЕАЭС не сталкивались с трудностями при использовании документов, выданных через «Тундук», и чтобы эти документы имели юридическую силу и за границей», — сказал он.

По данным министра, с момента запуска приложение «Тундук» оказало гражданам порядка 9 миллионов цифровых услуг. Наибольшее число пользователей зарегистрировано в Бишкеке и Оше.

Азамат Жаманкулов отметил, что в ближайшее время будет создана фокус-группа для деинжиниринга мобильного приложения с целью повышения его эффективности и усиления кибербезопасности.