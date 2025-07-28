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Общество

Таиланд и Камбоджа договорились о безусловном прекращении огня

Таиланд и Камбоджа договорились о безусловном прекращении огня. Об этом сообщает DW.

Соглашение вступает в силу в полночь 28 июля по местному времени, сообщил премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим после переговоров между лидерами двух стран, которые проходили в его резиденции.

Столкновения на границе Таиланда и Камбоджи продолжаются несколько дней. Причиной стал обострившийся конфликт из-за спорной территории вокруг храмового комплекса Прэахвихеа. Счет погибших идет на десятки. 26 июля СМИ сообщили, что бои приблизились к популярному морскому курорту Паттайя.

27 июля президент США Дональд Трамп заявил, что лидеры Таиланда и Камбоджи готовы встретиться для переговоров.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/337755/
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