Налоговая и Таможенная службы запускают автоматизированный обмен данными

Налоговая служба совместно с Таможенной службой внедрила систему автоматизированного обмена информацией. Об этом сообщает пресс-служба ГНС.

По ее данным, новая платформа направлена на повышение оперативности, прозрачности и удобства предоставления услуг участникам внешнеэкономической деятельности (ВЭД).

Цели проекта:

ускорить процедуры подтверждения статуса налоговой регистрации и отсутствия задолженности по налогам и страховым взносам;

упростить и ускорить возврат НДС, размещенного на депозитных счетах, без необходимости подачи бумажных заявлений и визитов в ведомства;

исключить необходимость сбора бумажных справок и подачи письменных запросов.

Что включает интеграция?

Автоматизированная передача следующих данных между ведомствами:

Статус налоговой регистрации предприятий. Информация об отсутствии или о наличии налоговой задолженности. Данные об уплате НДС в странах ЕАЭС. Информация о задолженности по страховым взносам.

Ожидаемые преимущества:

Сокращение времени на получение справок — с нескольких дней до нескольких часов.

Повышение прозрачности процедур.

Удобство для бизнеса: меньше визитов и бумажных процедур.

Упрощение работы для сотрудников ГНС и ГТС.

«Запуск обмена данными с ГТС — это важный шаг к цифровизации налоговых и таможенных процедур. Новая система позволит бизнесу получать необходимую информацию без лишних задержек и бюрократии», — отметили в налоговой.

Ближайшие шаги: