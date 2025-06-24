Налоговая и Таможенная службы запускают автоматизированный обмен данными

Налоговая служба совместно с Таможенной службой внедрила систему автоматизированного обмена информацией. Об этом сообщает пресс-служба ГНС.
По ее данным, новая платформа направлена на повышение оперативности, прозрачности и удобства предоставления услуг участникам внешнеэкономической деятельности (ВЭД).
Цели проекта:
- ускорить процедуры подтверждения статуса налоговой регистрации и отсутствия задолженности по налогам и страховым взносам;
- упростить и ускорить возврат НДС, размещенного на депозитных счетах, без необходимости подачи бумажных заявлений и визитов в ведомства;
- исключить необходимость сбора бумажных справок и подачи письменных запросов.
Что включает интеграция?
Автоматизированная передача следующих данных между ведомствами:
- Статус налоговой регистрации предприятий.
- Информация об отсутствии или о наличии налоговой задолженности.
- Данные об уплате НДС в странах ЕАЭС.
- Информация о задолженности по страховым взносам.
Ожидаемые преимущества:
- Сокращение времени на получение справок — с нескольких дней до нескольких часов.
- Повышение прозрачности процедур.
- Удобство для бизнеса: меньше визитов и бумажных процедур.
- Упрощение работы для сотрудников ГНС и ГТС.
«Запуск обмена данными с ГТС — это важный шаг к цифровизации налоговых и таможенных процедур. Новая система позволит бизнесу получать необходимую информацию без лишних задержек и бюрократии», — отметили в налоговой.
Ближайшие шаги:
- техническая интеграция завершена, система находится на стадии опытной эксплуатации;
- в течение ближайших недель планируется расширение системы на малый и средний бизнес;
- ГНС и ГТС продолжат обновлять функционал и улучшать взаимодействие для всех участников ВЭД.