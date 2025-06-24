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Общество

Налоговая и Таможенная службы запускают автоматизированный обмен данными

Налоговая служба совместно с Таможенной службой внедрила систему автоматизированного обмена информацией. Об этом сообщает пресс-служба ГНС.

По ее данным, новая платформа направлена на повышение оперативности, прозрачности и удобства предоставления услуг участникам внешнеэкономической деятельности (ВЭД).

Цели проекта:

  • ускорить процедуры подтверждения статуса налоговой регистрации и отсутствия задолженности по налогам и страховым взносам;
  • упростить и ускорить возврат НДС, размещенного на депозитных счетах, без необходимости подачи бумажных заявлений и визитов в ведомства;
  • исключить необходимость сбора бумажных справок и подачи письменных запросов.

Что включает интеграция?

Автоматизированная передача следующих данных между ведомствами:

  1. Статус налоговой регистрации предприятий.
  2. Информация об отсутствии или о наличии налоговой задолженности.
  3. Данные об уплате НДС в странах ЕАЭС.
  4. Информация о задолженности по страховым взносам.

Ожидаемые преимущества:

  • Сокращение времени на получение справок — с нескольких дней до нескольких часов.
  • Повышение прозрачности процедур.
  • Удобство для бизнеса: меньше визитов и бумажных процедур.
  • Упрощение работы для сотрудников ГНС и ГТС.

«Запуск обмена данными с ГТС — это важный шаг к цифровизации налоговых и таможенных процедур. Новая система позволит бизнесу получать необходимую информацию без лишних задержек и бюрократии», — отметили в налоговой.

Ближайшие шаги:

  • техническая интеграция завершена, система находится на стадии опытной эксплуатации;
  • в течение ближайших недель планируется расширение системы на малый и средний бизнес;
  • ГНС и ГТС продолжат обновлять функционал и улучшать взаимодействие для всех участников ВЭД.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/333994/
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