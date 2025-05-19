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Общество

Президент КР принял членов Совета Парламентской Ассамблеи ОДКБ

Президент КР Садыр Жапаров принял членов Совета Парламентской Ассамблеи государств Организации Договора о коллективной безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства. 

Обсуждены вопросы региональной безопасности, укрепления межпарламентского взаимодействия и дальнейшего развития сотрудничества в рамках ОДКБ.

Глава государства, обращаясь к участникам встречи, отметил, что современный мир сталкивается с множеством новых вызовов, среди которых терроризм, экстремизм, киберугрозы и изменение климата. Он подчеркнул, что все эти факторы оказывают давление на стабильность в наших странах и требуют консолидации усилий.

Президент обозначил значимую роль парламентов в выработке и поддержке эффективных механизмов межгосударственного взаимодействия.

«В рамках межпарламентского сотрудничества мы видим важным активно развивать общие инициативы, направленные на укрепление политического диалога, развитие экономики, улучшение инфраструктуры, повышение благосостояния наших стран и народов», — подчеркнул Садыр Жапаров.

Глава государства акцентировал, что усилия в рамках ОДКБ должны быть направлены на выстраивание оперативных и скоординированных действий в духе союзничества, взаимопонимания и поддержки. Он отметил, что Кыргызстан как председательствующая сторона твердо привержен курсу на укрепление организации, повышение ее авторитета в обеспечении мира и стабильности в регионе, а также уважения суверенных интересов государств-членов и их права на собственную модель развития.

В свою очередь председатель Парламентской Ассамблеи ОДКБ Вячеслав Володин выразил признательность президенту Садыру Жапарову за теплый прием и высоко оценил вклад Кыргызстана в развитие интеграционных процессов в рамках организации.

Он отметил важность парламентского измерения в деятельности организации и подчеркнул, что усилия Парламентской Ассамблеи в сочетании с решениями глав государств позволяют оперативно реагировать на возникающие вызовы и обеспечивать координацию между государствами-членами.

Генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов в своем выступлении кратко рассказал о проделанной работе секретариата в рамках председательства Кыргызстана в организации и выразил уверенность в том, что скоординированная работа всех органов будет способствовать укреплению мира, безопасности и стабильного развития всего региона.

пресс-службы президента
Фото пресс-службы президента. ПА ОДКБ

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/329558/
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