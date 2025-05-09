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Общество

Афиша Бишкека на выходные: концерт при свечах, спектакли и выставки

Театры

10 мая. Балет-оратория «Материнское поле»

Балет-оратория — вершина творчества выдающегося кыргызского композитора, народного артиста СССР Калыя Молдобасанова. Драматическая судьба простой кыргызской женщины Толгонай, потерявшей в Великой Отечественной войне мужа и троих сыновей, нашла яркое сценическое воплощение в постановке народного артиста Кыргызской Республики Урана Сарбагышева.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 17.00.

10-11 мая. Драма «Свидание с сыном»

Эта постановка — возможность для зрителей встретиться с глубокими темами, которые поднимает Чингиз Айтматов в своем творчестве: отношения отцов и детей, память о прошлом, ценность человеческой жизни и вечные вопросы морали.

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 19.00.

11 мая. Моноспектакль «Я — Эдит Пиаф»

Спектакль-монолог по пьесе Нины Мазур — это трагическая история жизни, любви и смерти великой певицы Эдит Пиаф. Его создал российский актер Александр Панин и исполнит талантливая актриса Накинай Дыйканова. В спектакле прозвучат песни из репертуара Эдит Пиаф.

Бишкекский городской драматический театр имени Арсена Умуралиева, 19.00.

11 мая. Документальный спектакль «На память» (Казахстан)

В Алматы улицы меняли свои названия, люди приезжали и уезжали, здания строились и сносились, но ведь что-то осталось от того, что во что влюбился прадед автора спектакля Марка Куклина, когда впервые сюда приехал в 1950 году?

Coldo Hub, 19.00.

Выставки, ярмарки

10-11 мая. Постоянные выставки музея

Музей представляет несколько постоянных выставок живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Посетить их можно в любой день, кроме понедельника.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

23 апреля — 11 мая. Выставка Халиды Шимовой

Представлено около 40 новых живописных широкоформатных полотен, выполненных в техниках масляной живописи и живописи на шелке (тушь, акварель, акрил).

«Галерея М» в ЦУМ-2, 10.00-20.00.

29 апреля — 13 мая. Республиканская весенняя выставка Союза художников

Представлены живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное искусство как опытных мастеров, так и молодых художников из всех регионов республики. Среди них есть и работы, посвященные подвигу наших земляков на фронте и в тылу в годы войны, огромному вкладу жителей Киргизской ССР в дело общей Победы.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

Концерты, фестивали, выступления

10 мая. Концерт «Классика при свечах»

При свете тысячи свечей произведения от Моцарта до Ханса Циммера оживут в исполнении камерного оркестра и солистов оперы, создавая единство атмосферы, музыки и света.

Кыргызский драматический театр имени Токтоболота Абдумомунова, 19.00.

10 мая. Юмористический концерт

Конкурс комиков, посвященный 70-летию заслуженного деятеля культуры КР, сатирика Рахмана Разыкова, пройдет с участием молодых и популярных юмористов страны. Смех до слез и заряд позитива — гарантированы.

Дворец спорта имени Кожомкула, 19.00.

10-11 мая. Концерт Мирбека Атабекова «20 лет на сцене!»

За два десятилетия Мирбек Атабеков превратился в настоящую легенду кыргызской эстрады. Его песни стали саундтреком жизни для миллионов слушателей, а искренность и самобытность его творчества — визитной карточкой артиста.

Кыргызская государственная филармония имени Токтогула Сатылганова, 19.00.

10-11 мая. Киноклуб

10 мая состоится показ фильм Джея Си Чендора «Предел риска», а 11 мая — первого эпизода сериала «ОА».

Дом кино имени Чингиза Айтматова, 11.00 (суббота), 18.00 (воскресенье).

10-11 мая. Цирковое шоу «Акварель»

В Бишкеке состоится шоу легендарного Московского цирка Юрия Никулина с яркой программой. Вас ждут яркие спецэффекты, захватывающие номера и выступления лучших цирковых артистов: клоуны, акробаты, гимнасты, эквилибристы и дрессированные животные, а также всемирно известные укротители Карина и Артур Багдасаровы с уссурийскими тиграми.

Кыргызский государственный цирк имени Абубакира Изибаева, 16.00.

11 мая. Аудиоспектакль «Дух города»

Узнайте Бишкек с новой стороны через историю 12-летней девочки Лу, которая впервые знакомится с духом своего родного города.

Сквер имени Максима Горького, 13.00.

11 мая. Стендап-концерт Данияра Джумадилова «Сын маминой подруги» (Казахстан)

Данияр Джумадилов — капитан команды КВН «Спарта», участник шоу «Концерты» на ТНТ в составе команды «Астана», актер шоу «Однажды в России».

Чуйский областной театр драмы и сатиры имени Шаршена Термечикова, 20.00.

11 мая. Концерт «Терапия души» (Казахстан)

Один из самых узнаваемых виолончелистов из Казахстана Багжан Октябрь — музыкант, чьи концерты собирают полные залы по всему миру. «Терапия души» — это не просто концерт, а живой диалог со зрителем. Виртуозное исполнение, проникновенные мелодии и магия сцены создают пространство, где каждая нота наполняет душу светом, а сердце — теплом.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 19.00.

Лекции, мастер-классы

10 мая. Мастер-класс по живописи

Приглашаем всех желающих погрузиться в мир искусства, расслабиться и получить удовольствие от творчества. Регистрация по телефону 0557555025.

«Галерея М», 12.00.

11 мая. Мастер-класс «Переозвучь сам!»

Это интерактивное мероприятие, где вы сами станете голосами культовых сцен из кино и мультфильмов. Также профессиональный звукорежиссер Алымбек Турсунбаев проведет мастер-класс по озвучке. Регистрация по телефону 0551266144.

КЦ DARI, 16.00.

Для детей

10-11 мая. Спектакли «Атадан калган туяк» и «Странник Кранц»

Постановка «Странник Кранц» отражает хрупкость нашей планеты. Авторы пытаются обратить внимание молодого поколения на проблему экологии, окружающей среды, а также призвать людей к сохранению нашей планеты.

Спектакль «Атадан калган туяк» («Солдатенок») по одноименному рассказу Чингиза Айтматова.

Кыргызский государственный театр кукол имени Мусы Жангазиева, 11.00, 12.30.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/328539/
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