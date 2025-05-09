Афиша Бишкека на выходные: концерт при свечах, спектакли и выставки

Театры

10 мая. Балет-оратория «Материнское поле»

Балет-оратория — вершина творчества выдающегося кыргызского композитора, народного артиста СССР Калыя Молдобасанова. Драматическая судьба простой кыргызской женщины Толгонай, потерявшей в Великой Отечественной войне мужа и троих сыновей, нашла яркое сценическое воплощение в постановке народного артиста Кыргызской Республики Урана Сарбагышева.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 17.00.

10-11 мая. Драма «Свидание с сыном»

Эта постановка — возможность для зрителей встретиться с глубокими темами, которые поднимает Чингиз Айтматов в своем творчестве: отношения отцов и детей, память о прошлом, ценность человеческой жизни и вечные вопросы морали.

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 19.00.

11 мая. Моноспектакль «Я — Эдит Пиаф»

Спектакль-монолог по пьесе Нины Мазур — это трагическая история жизни, любви и смерти великой певицы Эдит Пиаф. Его создал российский актер Александр Панин и исполнит талантливая актриса Накинай Дыйканова. В спектакле прозвучат песни из репертуара Эдит Пиаф.

Бишкекский городской драматический театр имени Арсена Умуралиева, 19.00.

11 мая. Документальный спектакль «На память» (Казахстан)

В Алматы улицы меняли свои названия, люди приезжали и уезжали, здания строились и сносились, но ведь что-то осталось от того, что во что влюбился прадед автора спектакля Марка Куклина, когда впервые сюда приехал в 1950 году?

Coldo Hub, 19.00.