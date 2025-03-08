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Общество

Через четыре года после смерти. В Аргентине пройдет суд над врачами Марадоны

В Аргентине пройдет суд над врачами Марадоны — спустя четыре года после смерти футболиста. Об этом сообщает телеканал ESPN.

На скамье подсудимых семь медиков — их обвиняют в халатности и недостаточном уходе за пациентом, повлекшем за собой смерть. Если вина будет доказана, им грозит от 8 до 25 лет тюрьмы.

Диего Марадона умер в ноябре 2020 года от сердечного приступа. Тело футболиста было обнаружено в частном доме, где он восстанавливался после операции по удалению тромба в головном мозге, возникшего на фоне многолетней алкогольной и наркотической зависимости.

Через год после его смерти группа из 20 независимых медицинских экспертов пришла к выводу, что у Марадоны было бы больше шансов выжить, если бы ему оказывали необходимое лечение и уход в медицинском учреждении.

Семья Марадоны утверждает, что бригада частных медиков, ухаживающая за футболистом, осознавала, что пациенту угрожает опасность. Но из-за боязни потерять деньги не предприняла никаких действий и, по словам обвинения, бросила спортсмена на произвол судьбы.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/322172/
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