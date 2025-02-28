Конкурс по благоустройству с призовым фондом 1 миллион сомов объявлен в Оше. В мэрии прошло первое заседание штаба по озеленению, благоустройству и санитарной очистке южной столицы.

Участники обсудили задачи по улучшению экологической ситуации и разъяснению мер, связанных с проведением мероприятий по благоустройству. Ответственным службам даны поручения.

В муниципалитете отметили, что по итогам весны будут определены победители в следующих номинациях:

«Лучшее муниципальное или сельское управление»;

«Лучший многоквартирный дом»;

«Лучшее социальное учреждение»;

«Лучшее муниципальное предприятие»;

«Лучшая улица»;

«Частное предприятие, внесшее вклад в благоустройство города».

Победители получат денежные призы. Призовой фонд — 1 миллион сомов.