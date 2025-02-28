10:39
USD 87.45
EUR 91.64
RUB 1.01
Общество

Конкурс по благоустройству с призовым фондом 1 миллион сомов объявлен в Оше

Конкурс по благоустройству с призовым фондом 1 миллион сомов объявлен в Оше. В мэрии прошло первое заседание штаба по озеленению, благоустройству и санитарной очистке южной столицы.

Участники обсудили задачи по улучшению экологической ситуации и разъяснению мер, связанных с проведением мероприятий по благоустройству. Ответственным службам даны поручения.

В муниципалитете отметили, что по итогам весны будут определены победители в следующих номинациях:

  • «Лучшее муниципальное или сельское управление»;
  • «Лучший многоквартирный дом»;
  • «Лучшее социальное учреждение»;
  • «Лучшее муниципальное предприятие»;
  • «Лучшая улица»;
  • «Частное предприятие, внесшее вклад в благоустройство города».

Победители получат денежные призы. Призовой фонд — 1 миллион сомов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/321328/
просмотров: 336
Версия для печати
Материалы по теме
Кому автомобиль? Призовой фонд лотереи «Салык чек» сформировали бизнесмены
Митинг в Оше. Игроки кок-бору возмутились полученными призами
Популярные новости
Что можно и&nbsp;нельзя делать во&nbsp;время священного месяца Рамазан Что можно и нельзя делать во время священного месяца Рамазан
Какие болезни могут обостриться во&nbsp;время орозо и&nbsp;что с&nbsp;этим делать Какие болезни могут обостриться во время орозо и что с этим делать
Штормовое предупреждение: в&nbsp;Кыргызстане ожидается резкое похолодание Штормовое предупреждение: в Кыргызстане ожидается резкое похолодание
Орозо-2025. Календарь начала воздержания и&nbsp;разговения Орозо-2025. Календарь начала воздержания и разговения
Бизнес
Забудьте о&nbsp;процентах на&nbsp;65&nbsp;дней&nbsp;&mdash; оформите кредитную карту от&nbsp;&laquo;Бакай Банка&raquo; Забудьте о процентах на 65 дней — оформите кредитную карту от «Бакай Банка»
Госуслуги стали доступнее: MegaPay&nbsp;&mdash; все, что вам нужно, в&nbsp;одном приложении Госуслуги стали доступнее: MegaPay — все, что вам нужно, в одном приложении
&laquo;Мой&nbsp;О!&raquo; для автовладельцев: оплатите ОСАГО с&nbsp;кешбэком до&nbsp;15&nbsp;процентов «Мой О!» для автовладельцев: оплатите ОСАГО с кешбэком до 15 процентов
MEGA поддержала хакатон Women CUP в&nbsp;рамках инкубационной программы MEGA поддержала хакатон Women CUP в рамках инкубационной программы
28 февраля, пятница
10:37
«Бишкекзеленстрой» планирует обустроить восемь скверов на 20 гектарах «Бишкекзеленстрой» планирует обустроить восемь скверов...
10:15
Скончался легендарный кыргызстанский футболист Юсуп Мусаев
10:12
Депутаты не выявили нарушений в выдаче кредитов фермерам со стороны «Айыл Банка»
09:59
Член ОПГ организовал поджоги магазинов в Ала-Буке, находясь в России
09:44
Дональд Трамп продлил на год санкции США против России