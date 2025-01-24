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Общество

Легализация авто с иностранными номерами: сформирована рабочая группа

В Кыргызстане сформирована межведомственная рабочая группа, основной задачей которой является разработка механизмов и инструментов для упрощенной и прозрачной процедуры легализации автотранспортных средств. Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономики и коммерции.

Уточняется, что группа уже приступила к работе, а легализация автомобилей будет проведена после принятия соответствующего нормативного правового акта.

Напомним, ранее президент подписал указ о легализации машин с иностранными номерами. Кабинет министров проведет процедуру в три этапа:

  • первый этап предполагает легализацию авто, на которые есть все необходимые документы;
  • второй этап предусматривает регистрацию машин без документов, но соответствующих техническим требованиям;
  • третий этап разрешает владельцам авто без документов вывезти их за пределы страны или разобрать на запчасти.

С конца ноября 2024 года автомобили с армянскими и абхазскими номерами начали массово водворять на штрафстоянки. Водители Иссык-Кульской и Ошской областей обращались к руководству республики с просьбой решить проблему.    
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/317777/
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