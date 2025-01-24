Легализация авто с иностранными номерами: сформирована рабочая группа

В Кыргызстане сформирована межведомственная рабочая группа, основной задачей которой является разработка механизмов и инструментов для упрощенной и прозрачной процедуры легализации автотранспортных средств. Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономики и коммерции.

Уточняется, что группа уже приступила к работе, а легализация автомобилей будет проведена после принятия соответствующего нормативного правового акта.