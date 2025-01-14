Меры для снижения вредных выбросов принимаются, заявляют на ТЭЦ Бишкека

Меры для снижения вредных выбросов принимаются. Об этом заявил директор ТЭЦ Бишкека Нургазы Курманбеков.

В пресс-службе мэрии уточнили, что глава столицы Айбек Джунушалиев провел обход на территории ТЭЦ вместе с руководителями соответствующих муниципальных предприятий, районных акимиатов и городских служб.

«Нужно принимать все необходимые меры для стабильной работы муниципальных предприятий и бесперебойного снабжения теплом и светом горожан», — сказал он.

Айбек Джунушалиев также отметил необходимость оптимизации и минимизации расходов предприятий.

На сегодня ТЭЦ несет нагрузку в 450 мегаватт, на складах есть 137 тысяч 789 тысяч тонн угля, которого достаточно для бесперебойной подачи тепла и электрической энергии.

Чиновники также затронули проблему экологии.

Директор МП «Бишкек ТЭЦ» Нургазы Курманбеков отметил, что принимаются все необходимые меры для снижения вредных выбросов. Эффективность электрофильтров оправдана — их ежегодно чистят.⠀