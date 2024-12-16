Госстрою поручили решить проблему парковок в городах Кыргызстана

Государственному агентству архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства руководство страны поручило решить проблему с парковками в Бишкеке. Об этом на своей странице в Facebook написал глава ведомства Нурдан Орунтаев.

По его словам, отныне Госстрой не будет давать разрешение строить многоэтажки без парковочных мест.

«В связи с острой проблемой парковки в городах руководство поручило нам разработать меры по решению этого вопроса. В сентябре мы ввели механизм 1-1 для многоквартирных домов. То есть отныне каждая квартира в строящихся домах должна иметь одно парковочное место, а в зданиях выше пяти этажей обязательным условием станет наличие парковочных мест в подвалах. Если это требование не будет выполнено, разрешения на строительство мы не дадим», — написал Нурдан Орунтаев.

Кроме того, Госстрой разрешил использовать инновационные технологии, такие как автолифты, которые уже применяются в других странах. Эти меры направлены на упорядочение строительства и создание комфортных условий для горожан.