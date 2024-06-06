Бывшего замглавы Бишкека Максатбека Сазыкулова отпустили под подписку о невыезде

Экс-вице-мэр Бишкека Максатбек Сазыкулов отпущен под подписку о невыезде. Решение принял Первомайский районный суд.

Мера пресечения в отношении чиновника изменена по ходатайству следователя.

Ранее стало известно, что вице-мэра города Максатбека Сазыкулова задержали за покровительство владельца незаконно построенного коммерческого объекта.

По данным ГКНБ, в результате следственно-оперативных мероприятий установлено, что Максатбек Сазыкулов, будучи руководителем одной из администраций столицы, с целью незаконного обогащения вступил в сговор с аффилированным лицом и организовал устойчивую коррупционную схему по предоставлению необоснованных и незаконных преференций субъекту предпринимательства.

«В частности, он дал указание выделить муниципальную землю в центре города под строительство коммерческого объекта недобросовестному предпринимателю. Рыночная стоимость участка на сегодня составляет более $200 тысяч. В последующем профильные органы местного самоуправления выявили факт возведения коммерческого объекта площадью 300 квадратных метров без разрешительных документов. На основании чего объект подлежал сносу в установленном порядке. Однако Максатбек Сазыкулов, используя свои властные полномочия, всячески тормозил процесс. В результате незаконный объект не был демонтирован», — заметили в госкомитете.