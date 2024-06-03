В Бишкеке около 200 специалистов из СНГ делятся знаниями в менеджменте театра

На Вахтанговский фестиваль театральных менеджеров прибыли около 200 лучших специалистов из стран СНГ. Об этом на пресс-конференции сообщила начальник отдела продаж Московского губернского театра Татьяна Гафарова.

Театральные менеджеры Кыргызстана встретились с коллегами из России, Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана и Узбекистана, чтобы в течение пяти дней обмениваться опытом и знаниями, современными методиками управления и технологическими «фишками», планировать общие проекты.

«Много можно рассказывать о возможностях, о том, что надо что-то организовать, собраться, подумать. А что с этим делать, непонятно. А тут приезжают люди, рассказывают, например, про инструменты продаж, как организовать отделы маркетинга. Для зарабатывания денег театру необходимо уметь продавать билеты, работать со зрителем и делать это красиво, с радостью, чтобы были довольны и зрители, и артисты», — сказала Татьяна Гафарова.

По ее словам, опыт других государств можно применять в КР, чтобы театры чувствовали себя самодостаточными и успешными.

В рамках фестиваля планируются лаборатории, коллаборации, обсуждения, лекции и многое другое.

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