На ремонт улицы Горького в Бишкеке потратят почти 250 миллионов сомов. Об этом сообщил портал государственных закупок.

По его данным, конкурс объявил департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры мэрии. Заявки принимают до 17 июня.

Отмечается, что отремонтировать необходимо отрезок улицы от проспекта Манаса до улицы 7 Апреля. Срок окончания работ — 1 ноября.

Напомним, в столице идет ремонт дорог. Полностью закрыт отрезок улицы Ахунбаева от улицы 7 Апреля до улицы Достоевского, а также от проспекта Чингиза Айтматова до улицы Малдыбаева.

Кроме того, закрыли на ремонт улицу Байтика Баатыра от Южной магистрали до улицы Медерова. А 10 июня то же самое произойдет с проспектом Чуй — от проспекта Манаса до улицы Панфилова. Закрыты в Бишкеке и другие улицы.

В 2024 году планируется реабилитация еще четырех главных улиц. Работы обещают начать в ближайшее время.

Список:

проспект Чуй от проспекта Манаса до улицы Торекула Айтматова;

улица Горького от проспекта Манаса до улицы 7 Апреля;

улица Юнусалиева от улицы Сухэ-Батора до улицы Горького;

проспект Жибек Жолу от улицы Курманджан Датки до улицы Тоголока Молдо.

Муниципалитет приносит извинения за причиненные неудобства и просит водителей заранее планировать свой маршрут.