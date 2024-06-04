На ремонт улицы Горького в Бишкеке потратят почти 250 миллионов сомов. Об этом сообщил портал государственных закупок.
По его данным, конкурс объявил департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры мэрии. Заявки принимают до 17 июня.
Отмечается, что отремонтировать необходимо отрезок улицы от проспекта Манаса до улицы 7 Апреля. Срок окончания работ — 1 ноября.
Напомним, в столице идет ремонт дорог. Полностью закрыт отрезок улицы Ахунбаева от улицы 7 Апреля до улицы Достоевского, а также от проспекта Чингиза Айтматова до улицы Малдыбаева.
Кроме того, закрыли на ремонт улицу Байтика Баатыра от Южной магистрали до улицы Медерова. А 10 июня то же самое произойдет с проспектом Чуй — от проспекта Манаса до улицы Панфилова. Закрыты в Бишкеке и другие улицы.
В 2024 году планируется реабилитация еще четырех главных улиц. Работы обещают начать в ближайшее время.
Список:
- проспект Чуй от проспекта Манаса до улицы Торекула Айтматова;
- улица Горького от проспекта Манаса до улицы 7 Апреля;
- улица Юнусалиева от улицы Сухэ-Батора до улицы Горького;
- проспект Жибек Жолу от улицы Курманджан Датки до улицы Тоголока Молдо.
Муниципалитет приносит извинения за причиненные неудобства и просит водителей заранее планировать свой маршрут.