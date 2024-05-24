Налоговая Кыргызстана упростила формы отчета по налогу с продаж

Государственная налоговая служба Кыргызстана обновила формы отчета по налогу с продаж для облегчения его подачи налогоплательщиками в налоговые органы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Новые формы будут действовать для отчетных периодов, начинающихся с 1 июля 2024 года.

Количество доступных форм отчета по налогу с продаж сократилось до двух: FORM STI-129 для малого и крупного предпринимательства и FORM STI-130 для среднего предпринимательства.

Для комфортной работы с отчетом проведена оптимизация структуры форм;

Внедрена функция по автоматическому вычислению суммы налога при выборе нужной ставки из выпадающего списка;

Для применения нескольких ставок предусмотрена функция добавления дополнительной строки, которая активизируется при нажатии кнопки «Добавить»;

В форме отчета для субъекта среднего предпринимательства исключено приложение, которое ранее было необходимо для внесения дополнительных сведений.

Отчет по налогу с продаж представляется в налоговый орган в электронном виде через кабинет налогоплательщика на сайте cabinet.salyk.kg.