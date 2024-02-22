Изменение автобусного маршрута, штрафы за мусор. Что происходит в Бишкеке

Редакция 24.kg собрала интересные новости и анонсы от мэрии и городских служб, а также госорганов о том, что происходит и будет происходить в Бишкеке в ближайшее время.

Изменение маршрута В Бишкеке частично изменили схему движения автобусного маршрута № 2, который обслуживает ОсОО «ЭКО Пассажирские перевозки». Теперь автобус будет проходить от жилмассива «Умут» по улицам Мыскал, Юбилейной, Ленской, Фучика, проспекту Чуй, улицам Бейшеналиевой, Московской, бульвару Молодой Гвардии, улицам Толстого (инфекционная больница), Логвиненко, Панфилова, Горького, 7 Апреля, Ахунбаева, Арстанбап, Куланак до жилмассива «Кок-Жар». Фото пресс-службы мэрии Бишкека. Схема движения

Штрафы за мусор и сжигание запрещенных предметов Две стройкомпании в Бишкеке оштрафовали за выброс строительного мусора. Муниципальная инспекция проверила территории строящихся многоэтажных домов на улице Сухэ-Батора. ОсОО «Бурана Гранд» и «НБК» выписаны штрафы по части 2 статьи 115 Кодекса о правонарушениях (за выброс отходов строительных материалов в неположенном месте). Каждую компанию оштрафовали на 23 тысячи сомов. Фото пресс-службы мэрии Бишкека. За мусор штрафуют стройкомпании Всего на основании статьи 115 Кодекса о правонарушениях наложен штраф на сумму 167 тысяч 500 сомов.