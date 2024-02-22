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Общество

Изменение автобусного маршрута, штрафы за мусор. Что происходит в Бишкеке

Редакция 24.kg собрала интересные новости и анонсы от мэрии и городских служб, а также госорганов о том, что происходит и будет происходить в Бишкеке в ближайшее время.

Изменение маршрута

В Бишкеке частично изменили схему движения автобусного маршрута № 2, который обслуживает ОсОО «ЭКО Пассажирские перевозки». Теперь автобус будет проходить от жилмассива «Умут» по улицам Мыскал, Юбилейной, Ленской, Фучика, проспекту Чуй, улицам Бейшеналиевой, Московской, бульвару Молодой Гвардии, улицам Толстого (инфекционная больница), Логвиненко, Панфилова, Горького, 7 Апреля, Ахунбаева, Арстанбап, Куланак до жилмассива «Кок-Жар».

пресс-службы мэрии Бишкека
Фото пресс-службы мэрии Бишкека. Схема движения

Штрафы за мусор и сжигание запрещенных предметов

Две стройкомпании в Бишкеке оштрафовали за выброс строительного мусора. Муниципальная инспекция проверила территории строящихся многоэтажных домов на улице Сухэ-Батора. ОсОО «Бурана Гранд» и «НБК» выписаны штрафы по части 2 статьи 115 Кодекса о правонарушениях (за выброс отходов строительных материалов в неположенном месте). Каждую компанию оштрафовали на 23 тысячи сомов.

пресс-службы мэрии Бишкека
Фото пресс-службы мэрии Бишкека. За мусор штрафуют стройкомпании

Всего на основании статьи 115 Кодекса о правонарушениях наложен штраф на сумму 167 тысяч 500 сомов.

Чемпионат по робототехнике

Команда юных робототехников — учащиеся школы-гимназии № 24 — представит Бишкек на крупнейшем в Центральной Азии чемпионате по робототехнике Central Asia FIRST Championship 2024.

В чемпионате участвуют свыше 3 тысяч участников из 10 стран мира.

«Участие такого масштаба впервые происходит с учениками муниципальной школы. Такая возможность появилась у детей после первой национальной олимпиады школьников по робототехнике STEM FIRST, организованной Минобразования. Команда школы-гимназии № 24 заняла пятое призовое место и была приглашена в Астану на чемпионат», — отметили в мэрии.

пресс-службы мэрии Бишкека
Фото пресс-службы мэрии Бишкека. Школьники примут участие в чемпионате по робототехнике

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/287469/
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