Авария на ТЭЦ. Температура горячей воды увеличена до 70 градусов

На данный момент общая активная мощность на ТЭЦ Бишкека составляет 308 мегаватт. Об этом сообщает республиканский медиаштаб со ссылкой на главного инженера теплоэлектроцентрали Нурлана Кульджигачева.

Отмечается, что в работе находятся девять котлоагрегатов и четыре турбогенератора. Воду нагревают от 61 до 70 градусов. Продолжаются работы по ликвидации последствий.

«Уважаемые горожане, сегодня мы продолжаем подключать горячую воду по городу Бишкеку. В связи c этим для исключения перетоков горячей воды просим вас отключать свои водонагревательные баки (аристоны) закрыв запорную арматуру, отсекающую водонагреватель от стояков общего пользования. Так же просим обратить внимание на необходимость сброса воздуха из системы отопления через воздушники, расположенные на отопительных приборах верхних этажей зданий», — обратился к бишкекчанам начальник службы внутридомовых систем Бишкектеплосети Юрий Дмитрущенко.

2 февраля ночью на бишкекской теплоцентрали произошла авария. Что стало причиной взрыва, точно пока не известно. Пострадали пять человек, госпитализированы только трое, двое на амбулаторном лечении. Школы и детсады столицы переведены на онлайн-обучение. К вечеру 2 февраля подачу тепла и горячей воды в Бишкеке частично восстановили.