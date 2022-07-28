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Общество

Аномальная жара. Побит еще один рекорд метеонаблюдений

27 июля стало самым жарким за всю историю метеонаблюдений. Об этом свидетельствуют данные сайта «Погода и климат».

Максимальная температура воздуха в столице Кыргызстана накануне составила 40,6 градуса. Это на 6,4 градуса выше нормы. Самым холодным 27 июля было в 1949 году, когда воздух прогрелся только до +12,4 градуса.

Отметим, что в этом году это уже четвертый раз в июле, когда побиты температурные рекорды. Ранее самыми жаркими за всю историю метеонаблюдений стали 21,22 и 23 июля. Кроме того, 29 июня также был побит рекорд метеонаблюдений.

Самым жарким днем июля было 16-е число 2015 года, когда столбик термометра поднялся до отметки +42,1 градуса. Норма же среднемесячной температуры июля составляет +25,5 градуса.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/240849/
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