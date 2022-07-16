Почти 100 врачей обучат лечению и профилактике ВИЧ по обновленным протоколам

Более 90 врачей со всей страны пройдут тренинги по лечению и профилактике ВИЧ-инфекции по обновленным протоколам. Об этом сообщили в РЦ «СПИД».

В центре отметили, что в 2021-2022 годах проводилось обновление клинических протоколов лечения и профилактики ВИЧ-инфекции с учетом новых рекомендаций ВОЗ. Документы утвердил Минздрав в марте.

«Тренинги начнутся 18 июля на Иссык-Куле. Первые два дня будут посвящены обновленным клиническим протоколам. Остальные дни с медиками будут работать квалифицированные психологи, которые помогут приобрести навыки по профилактике и борьбе с синдромом эмоционального выгорания среди медработников», — отметили в РЦ «СПИД».