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Общество

Вслед за Бишкеком и Кара-Балтой. В Оше водители маршруток требуют поднять тариф

В Оше водители маршруток требуют повысить тариф на проезд. Об этом 24.kg сообщил начальник управления городского хозяйства и транспорта мэрии южной столицы Урали Раманов.

По его словам, сейчас этот вопрос находится на общественном обсуждении.

«Предлагается повысить стоимость проезда в маршрутках до 15 сомов, в муниципальном транспорте — до 10», — отметил он.

Напомним, в Бишкеке с 1 ноября увеличился тариф на проезд в общественном транспорте. Такое решение приняли депутаты городского кенеша. Проезд в троллейбусах и автобусах вне зависимости от формы собственности стоит 11 сомов, в маршрутных такси — 15 сомов. В Кара-Балте также подорожал проезд как внутри города, так и на маршруте Кара-Балта — Бишкек.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/212719/
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