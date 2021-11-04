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Общество
Сюжет: COVID-19

COVID-19. ВОЗ рекомендовала к применению восьмую вакцину

Эксперты Всемирной организации здравоохранения одобрили для применения в экстренном порядке еще одну, восьмую вакцину от COVID-19. Об этом сообщают «Новости ООН».

По их данным, список пополнил препарат коваксин (COVAXIN) производства индийской компании Bharat Biotech.

В ВОЗ напоминают, что одобренные вакцины от коронавируса проходят тщательную проверку в ходе клинических испытаний на соответствие принятым на международном уровне требованиям к их безопасности и эффективности.

«Это решение позволит расширить доступность вакцин, которые являются самым эффективным инструментом в борьбе с пандемией, — сказала заместитель гендиректора ВОЗ Марианджела Симао. — Мы должны и дальше добиваться, чтобы все население планеты было обеспечено вакцинами и в первую очередь люди, входящие в группу риска, многие из которых до сих пор дожидаются первой дозы».

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«Чтобы одобрить коваксин, эксперты ВОЗ оценили качество предоставленных данных, а также показатели безопасности и эффективности этого препарата. Вакцина изготовлена на основе инактивированного вируса SARS-CoV-2 и, по данным экспертной комиссии ВОЗ, обеспечивает полноценную защиту после введения двух доз препарата», — говорится в сообщении.

Коваксин рекомендован для применения в чрезвычайных ситуациях в возрастной группе старше 18 лет. Согласно проведенным исследованиям, вакцина на 78 процентов защищает от COVID-19 через две недели после введения второй дозы.

Вопрос безопасности и эффективности коваксина для беременных остается открытым — достаточных исследований в этой области нет.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/212680/
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