14:08
USD 84.80
EUR 98.27
RUB 1.19
Общество

Тариф на проезд. В частных автобусах стоимость проезда для пенсионеров — 8 сомов

Водитель маршрута № 46 заставляет пенсионеров платить восемь сомов, хотя было постановление мэрии, что в муниципальном транспорте пенсионерам предоставлен бесплатный проезд. Об этом 24.kg сообщил читатель.

В управлении городского транспорта столичного муниципалитета напомнили, что в настоящее время маршрут обслуживает частный перевозчик — ОсОО «Эко Пассажирские перевозки», а право на бесплатный проезд предоставляется только в муниципальном транспорте (троллейбусах и автобусах БПАТП).

Читайте по теме
Тариф на проезд. Шесть вопросов о том, сколько будут платить бишкекчане

В УГТ добавили, что в частных автобусах стоимость проезда, как и в муниципальном, составляет 11 сомов, для пенсионеров — 8 сомов. Столько же они будут платить и в микроавтобусах. В то время как для остальных проезд в них — 15 сомов.

Напомним, тариф на проезд в общественном транспорте увеличился с 1 ноября. Такое решение приняли депутаты городского кенеша.

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/212504/
просмотров: 675
Версия для печати
Материалы по теме
Жители села Восток взбунтовались против повышения цен на проезд
Тариф на проезд. Шесть вопросов о том, сколько будут платить бишкекчане
В селе Восток водители маршруток самовольно подняли тариф до 20 сомов
Частник в помощь. Как мэрия Бишкека решает транспортную проблему
Как в Бишкеке. В Кара-Балте подняли стоимость проезда в общественном транспорте
Тарифы на проезд. В БГК предложили отнести к льготникам военных пенсионеров
В БГК предлагают поднимать тариф на проезд поэтапно
Снимаем напряжение. Вице-мэр Бишкека о причинах поднятия тарифов на проезд
Тариф на проезд. Кадыр Атамбаев критикует мэрию Бишкека и грозит подать в суд
Вводить отдельный тариф для экспресс-маршруток в Бишкеке не будут
Популярные новости
Тариф на&nbsp;проезд. Шесть вопросов о&nbsp;том, сколько будут платить бишкекчане Тариф на проезд. Шесть вопросов о том, сколько будут платить бишкекчане
Выводят деньги из&nbsp;бюджета. Опубликовано расследование о&nbsp;фирме Даниила Урицкого Выводят деньги из бюджета. Опубликовано расследование о фирме Даниила Урицкого
Отравление в&nbsp;&laquo;Империи пиццы&raquo;. Причиной стала рыба Отравление в «Империи пиццы». Причиной стала рыба
Шел к&nbsp;мечте с&nbsp;восьмого класса. Ырыскелди Эмилбек уулу об&nbsp;учебе и&nbsp;жизни в&nbsp;США Шел к мечте с восьмого класса. Ырыскелди Эмилбек уулу об учебе и жизни в США
Бизнес
Временное изменение режима работы &laquo;Оптима Банка&raquo; Временное изменение режима работы «Оптима Банка»
Услуги ОАО &laquo;РСК Банк&raquo; в&nbsp;мобильном приложении MegaPay без комиссии Услуги ОАО «РСК Банк» в мобильном приложении MegaPay без комиссии
В&nbsp;2021 году MegaCom пополнил бюджет на&nbsp;763 миллиона сомов за&nbsp;счет покупки частот В 2021 году MegaCom пополнил бюджет на 763 миллиона сомов за счет покупки частот
O!Store открывает седьмой филиал в&nbsp;городе&nbsp;Ош и&nbsp;объявляет скидки! O!Store открывает седьмой филиал в городе Ош и объявляет скидки!
3 ноября, среда
14:00
«Эдельвейс». Как сегодня выглядит единственная муниципальная горнолыжная база «Эдельвейс». Как сегодня выглядит единственная муниципа...
13:46
В Лейлекском районе Кыргызстана построят водохранилище
13:28
Крупнейший фестиваль кофе состоится в Бишкеке 14 ноября
13:09
Сотрудников Центра по борьбе с пытками не пустили с проверкой в ИВС УВД Оша
13:00
За дачу взятки задержан директор компании ОсОО «Юг-Спецавтоматика»