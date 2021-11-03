Водитель маршрута № 46 заставляет пенсионеров платить восемь сомов, хотя было постановление мэрии, что в муниципальном транспорте пенсионерам предоставлен бесплатный проезд. Об этом 24.kg сообщил читатель.

В управлении городского транспорта столичного муниципалитета напомнили, что в настоящее время маршрут обслуживает частный перевозчик — ОсОО «Эко Пассажирские перевозки», а право на бесплатный проезд предоставляется только в муниципальном транспорте (троллейбусах и автобусах БПАТП).

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В УГТ добавили, что в частных автобусах стоимость проезда, как и в муниципальном, составляет 11 сомов, для пенсионеров — 8 сомов. Столько же они будут платить и в микроавтобусах. В то время как для остальных проезд в них — 15 сомов.

Напомним, тариф на проезд в общественном транспорте увеличился с 1 ноября. Такое решение приняли депутаты городского кенеша.