11:37
USD 84.80
EUR 98.82
RUB 1.20
Общество
Сюжет: COVID-19

Вакцинация от COVID-19. Сегодня Pfizer отправили в регионы

Сегодня вакцины Pfizer отправили в Ошскую, Джалал-Абадскую и Баткенскую области, завтра — в Нарынскую, Иссык-Кульскую и Таласскую области. Об этом на брифинге сообщила директор Республиканского центра иммунопрофилактики Минздрава Гульбара Ишенапысова.

Она напомнила, что всего в Кыргызстан поступило более 250 тысяч доз Pfizer. Во временных пунктах Бишкека и Чуйской области вакцинация уже начата.

Вакциной будут прививать всех желающих старше 18 лет.

«После прививки могут быть покраснения, болезненность в месте укола, может немного повыситься температура (до 37 градусов), головная боль и ломота в теле. Обычно такие реакции проходят в течение нескольких дней, если дольше — просим обратиться к медработникам», — отметила Гульбара Ишенапысова.

Всего с начала вакцинации в Кыргызстане первой дозой привиты 978 тысяч 653 человека, второй — 751 тысяча 807.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/212280/
просмотров: 348
Версия для печати
Материалы по теме
COVID-19. В Минздраве сообщили, где можно привиться вакциной Pfizer
Азиатский банк развития даст Кыргызстану $25 миллионов на закупку вакцин
COVID-19. В Кыргызстан прибыли вакцины Pfizer и Sinopharm
COVID-19. В Китае начнут прививать детей с трехлетнего возраста
COVID-19. На следующей неделе ожидается поступление вакцины Pfizer
COVID-19. Полностью вакцинировалась пятая часть кыргызстанцев
Привился от COVID-19? В каких магазинах и кафе Бишкека дадут скидку
ВОЗ возобновила процедуру одобрения вакцины «Спутник V»
Россия проведет испытания назальной вакцины от COVID-19
Прививка от гриппа. Защитит ли она от COVID-19 и кому ее делать нельзя
Популярные новости
Тариф на&nbsp;проезд. Шесть вопросов о&nbsp;том, сколько будут платить бишкекчане Тариф на проезд. Шесть вопросов о том, сколько будут платить бишкекчане
Увидеть дочь перед смертью не&nbsp;удалось. Алина Батурова скончалась Увидеть дочь перед смертью не удалось. Алина Батурова скончалась
В&nbsp;микрорайоне &#8470;&nbsp;4&nbsp;отремонтировали дорогу. Теперь долбят асфальт в&nbsp;поисках люков В микрорайоне № 4 отремонтировали дорогу. Теперь долбят асфальт в поисках люков
От&nbsp;редактора &laquo;Кыргызфильма&raquo; требуют извинений за&nbsp;националистические выпады От редактора «Кыргызфильма» требуют извинений за националистические выпады
Бизнес
&laquo;Откройте депозит&nbsp;&mdash; и&nbsp;получите подарок&raquo;: акция в&nbsp;честь 11-летия &laquo;Керемет Банка&raquo; «Откройте депозит — и получите подарок»: акция в честь 11-летия «Керемет Банка»
Гарант надежности: крупнейшему страховщику в&nbsp;КР&nbsp;&laquo;Ингосстраху&raquo;&nbsp;&mdash; 25&nbsp;лет Гарант надежности: крупнейшему страховщику в КР «Ингосстраху» — 25 лет
Детская кардиология в&nbsp;Acibadem.&nbsp;30&nbsp;лет опыта Детская кардиология в Acibadem. 30 лет опыта
Один день в&nbsp;роли гловера Один день в роли гловера
1 ноября, понедельник
11:33
Плачущего активиста Бакая Кашкарбаева отпустили под домашний арест Плачущего активиста Бакая Кашкарбаева отпустили под дом...
11:25
Выборы-2021. В ЦИК пожаловались на Бактыбека Райымкулова
10:57
Советник главы МВД, экс-начальник ГУВД Бишкека, совершил аварию
10:53
«Откройте депозит — и получите подарок»: акция в честь 11-летия «Керемет Банка»
10:45
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 1 ноября