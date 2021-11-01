Вакцинация от COVID-19. Сегодня Pfizer отправили в регионы

Сегодня вакцины Pfizer отправили в Ошскую, Джалал-Абадскую и Баткенскую области, завтра — в Нарынскую, Иссык-Кульскую и Таласскую области. Об этом на брифинге сообщила директор Республиканского центра иммунопрофилактики Минздрава Гульбара Ишенапысова.

Она напомнила, что всего в Кыргызстан поступило более 250 тысяч доз Pfizer. Во временных пунктах Бишкека и Чуйской области вакцинация уже начата.

Вакциной будут прививать всех желающих старше 18 лет.

«После прививки могут быть покраснения, болезненность в месте укола, может немного повыситься температура (до 37 градусов), головная боль и ломота в теле. Обычно такие реакции проходят в течение нескольких дней, если дольше — просим обратиться к медработникам», — отметила Гульбара Ишенапысова.

Всего с начала вакцинации в Кыргызстане первой дозой привиты 978 тысяч 653 человека, второй — 751 тысяча 807.