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Общество

Эксперт прогнозирует эскалацию региональных конфликтов в 2022 году

Скрытые локальные конфликты в регионе Центральной Азии в 2022 году обострятся, считает эксперт Азамат Темиркулов.

Выступая сегодня на круглом столе «Новое правительство: вызовы и перспективы», он отметил, что сейчас выстраивается новая система мировой безопасности. Она будет основана на противостоянии США и Китаем и, возможно, между США и Россией. Глобальная ситуация такова, что все напряжение, которое есть в мире, сказывается на Кыргызстане.

«Под боком у нас есть напряжение в Афганистане, которое рискует перетечь в наш регион. А это скажется на безопасности Кыргызстана. Конфликты, которые есть сейчас, будут сложнее. Надеюсь, что у властей есть варианты решения проблем. Для этого нужна сильная экономика. Но ее нет», — сказал эксперт.

«Государство должно понимать, что происходящее сегодня — это не циклический кризис, а полное переформатирование мировой экономики. Все дорожает. Идет переформатирование в банковской сфере. Стандартные меры, которые предлагает кабинет министров, не будут работать. Нужно искать нестандартные решения», — заключил Азамат Темиркулов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/211256/
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