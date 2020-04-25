Рост безработицы и бедности в Кыргызстане. Эксперт о последствиях карантина

Когда карантинные меры между странами снимут, в Кыргызстан начнут массово возвращаться мигранты, что приведет к росту числа безработных и увеличению уровня бедности в стране. Об этом 24.kg рассказал доктор политических наук Азамат Темиркулов.

По его словам, значительно сократится и поступление денежных переводов от мигрантов из России и Казахстана, что составляет немалую долю ВВП.

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«Кроме того, скорее всего, импорт пойдет на спад, потому что упадет спрос, за исключением продуктов питания. Многие государства начнут заниматься своей собственной продовольственной безопасностью. По тем или иным причинам будут стараться ограничить экспорт продуктов питания за границу. У нас очень много наименований продуктов, которые экспортируются из других стран — России, Казахстана и Китая», — говорит политолог.

Некоторые товары перестанут к нам поступать. Мы должны будем сами обеспечивать свою продовольственную безопасность. Азамат Темиркулов

Он считает, что в республике довольно ограниченные мощности в производстве сельскохозяственных товаров, что может усугубить ситуацию.

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«Если в Узбекистане 27 миллионов гектаров посевных площадей, то у нас всего лишь 1 миллион 200 тысяч. Так как мы горная страна, наш климат непригоден для земледелия, оно развито лишь в Чуйской области и Ферганской долине. Да, мы можем посадить различные культуры, но вопрос: сможет ли ограниченная производственная мощность обеспечить всех жителей продуктами питания? Поэтому мы должны использовать другие направления, которые еще не развиты в КР», — рассказывает эксперт.

В стране необходимо начать развитие кролиководства и грибоводства. Это деятельность, которая не требует больших капиталовложений. Азамат Темиркулов

Он заметил, что заниматься данными направлениями можно без труда, они не требуют больших знаний и обширных земельных наделов.

«Это необязательно развивать в сельской местности, там люди и сами себя прокормят. А вот в городах можно было бы организовать какие-либо цеха и фермы по производству грибов и продукции из кроликов. Государство могло бы помочь бизнесу в этом вопросе, нужно поработать сообща. В результате в самые короткие сроки города республики будут обеспечены продуктами питания», — предлагает политолог.

Отметим, что, по прогнозам Всемирного банка, в странах Европы и Центральной Азии снижение роста ВВП в этом году будет на уровне 5 процентов. В связи с негативными последствиями пандемии коронавируса на экономику Кыргызстана сегодня правительство прогнозирует падение роста экономики и ВВП в 2020-м на уровне 6,8 процента.