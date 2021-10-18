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Общество

В ноябре кыргызстанцев ждут длинные выходные

В ноябре кыргызстанцев ждут длинные выходные. Об этом 24.kg сообщили в Министерстве труда, социального обеспечения и миграции.

Отмечается, что 7 и 8 ноября в Кыргызстане отмечаются дни истории и памяти предков. В ведомстве объяснили: так как 7 ноября выпадает на воскресенье, то по законодательству переносится на рабочий день 9 ноября.

Таким образом, кыргызстанцы, работающие по пятидневному режиму, отдохнут четыре дня подряд — 6, 7, 8 и 9 ноября.

Напомним, что в ноябре 2017 года Жогорку Кенеш утвердил 7 и 8 ноября днями истории и памяти предков, а бывший президент Алмазбек Атамбаев одобрил введение праздников.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/210734/
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