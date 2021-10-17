13:07
USD 84.80
EUR 98.41
RUB 1.19
Общество

Учитель должен зарабатывать более 30 тысяч сомов — итоги опроса читателей 24.kg

Большинство читателей 24.kg считают, чтобы стать завидным женихом мужчина-педагог должен зарабатывать больше 30 тысяч сомов в месяц. Таковы итоги опроса.

Ранее глава кабмина Акылбек Жапаров заявил о том, что в 2022 году заработная плата учителей станет выше. «Мы будем поднимать зарплату учителям. Я не остановлюсь, пока девушки не начнут мечтать выйти замуж за педагога», — сказал он.

Отметим, сегодня средняя зарплата учителей в Кыргызстане составляет 14 тысяч 764 сома.

Как выяснилось, большинство опрошенных — 72 процента, или 2 тысячи 333 человека, считают, что мужчина-педагог должен зарабатывать свыше 30 тысяч сомов ежемесячно и тогда он точно будет завидным женихом. Еще 19 процентов — 624 опрошенных считают, что зарплата неважна — главное, чтобы человек должен быть хороший.

215 человек (6 процентов) полагают, что зарплата должна составлять от 20 до 30 тысяч сомов. Ни одного процента не набрали варианты — до 10 тысяч сомов и от 15 до 20 тысяч сомов, за эти пункты проголосовали 28 и 30 человек соответственно.

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/210650/
просмотров: 359
Версия для печати
Материалы по теме
Сколько должен получать учитель, чтобы девушки хотели выйти замуж за него? Опрос
Акылбек Жапаров: Работа и структура администрации президента изменятся
Цифра дня. 33 премьер-министра сменилось в Кыргызстане за годы независимости
Кабмин Акылбека Жапарова. Новый состав со старыми лицами и министерствами
Не олигарх я. Акылбек Жапаров рассказал, кто в его семье занимается бизнесом
#Простофакты. 12 тысяч девушек должен уговорить Акылбек Жапаров выйти замуж
Акылбек Жапаров обещает богатых обложить налогами, а бедным — достойную жизнь
Девушки будут мечтать выйти замуж за них. Акылбек Жапаров о зарплате педагогов
Смелости хватит. Акылбек Жапаров намерен вскрыть все теневые схемы таможенников
Акылбек Жапаров признался, что экономика столкнется с трудностями
Популярные новости
Сколько должен получать учитель, чтобы девушки хотели выйти замуж за&nbsp;него? Опрос Сколько должен получать учитель, чтобы девушки хотели выйти замуж за него? Опрос
Экс-помощник Бакиева возглавил управление в&nbsp;администрации Садыра Жапарова Экс-помощник Бакиева возглавил управление в администрации Садыра Жапарова
Как получить Green card. Советы посольства США Как получить Green card. Советы посольства США
Орхан Инанды в&nbsp;суде рассказал, как его пытали в&nbsp;полицейском участке Орхан Инанды в суде рассказал, как его пытали в полицейском участке
Бизнес
Глава МИД Индии принял участие в форуме СВМДА в Нур-Султане Глава МИД Индии принял участие в форуме СВМДА в Нур-Султане
MegaCom объявляет сбор средств для реабилитационного центра &laquo;Өмүр булагы&raquo; MegaCom объявляет сбор средств для реабилитационного центра «Өмүр булагы»
При поддержке MegaCom в&nbsp;детской больнице &#8470;&nbsp;3&nbsp;Бишкека обновили ЛОР-отделение При поддержке MegaCom в детской больнице № 3 Бишкека обновили ЛОР-отделение
Более 1&nbsp;миллиарда сомов в&nbsp;год недополучает бюджет из-за контрабанды смартфонов Более 1 миллиарда сомов в год недополучает бюджет из-за контрабанды смартфонов
17 октября, воскресенье
13:00
Кыргызстанка в Турции нашла свое призвание: записывает каверы на известные песни Кыргызстанка в Турции нашла свое призвание: записывает...
12:15
Учитель должен зарабатывать более 30 тысяч сомов — итоги опроса читателей 24.kg
11:37
В Кыргызстане за сутки коронавирусом заразились три медработника
11:35
Коронавирусом болеют 1 тысяча 62 человека, 199 — в тяжелом состоянии
11:33
В Кыргызстане за сутки от коронавируса скончались два человека