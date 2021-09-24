Смерть сотрудника МИД. Адвокат считает, что следствие ведется медленно

31 марта в Наццентре материнства и детства Минздрава во время обычной внутривенной инъекции скончался сотрудник МИД Бахтияр Шакиров, но следствие до сих пор не завершено. Об этом на пресс-конференции в 24.kg сообщил адвокат Болотбек Омуралиев.

Он отметил, что смерть наступила после инъекции цефтриаксона. «Факт сразу был зарегистрирован в ЕРПП и начато досудебное производство. Сначала им занималась следственная группа УВД Ленинского района. Но после наших обращений его передали ГУВД Бишкека. И до сих пор проводится досудебное производство», — сказал он.

Адвокат добавил, что сразу была назначена судебно-медицинская экспертиза. «Но потому, что не все вопросы сразу были поставлены следствием экспертам, не все моменты были охвачены. Мы ходатайствовали о назначении комиссионной экспертизы с привлечением узких специалистов», — сказал он.

Болотбек Омуралиев добавил, что ее результата до сих пор нет. Как и химической экспертизы изъятых ампул, оставшихся после инъекции.

Непонятно, почему следствие не торопит с результатами как комиссионной экспертизы, так и химической. Болотбек Омуралиев

Болотбек Омуралиев отметил, что узкие специалисты в ходе экспертизы выявили системные нарушения в лечебных учреждениях, в том числе и НЦОиМ.

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«В частности, врач Саткеева на вопросы следователя ответила, что сердечно-легочная реанимация была несвоевременной, проводилась не по алгоритму, а следовательно, была неэффективной. Если бы была оказана своевременная реанимационная помощь, он мог бы остаться жив», — добавил он.

Адвокат добавил, что ответственные за смерть Бахтияра Шакирова не понесли наказания. По его словам, есть приказ, запрещающий проводить манипуляции, лечение взрослых в стенах Наццентра.

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«Минздрав создавал комиссию. В итоге уволили директора НЦОМиД, отстранили медсестру. Не понесли наказания охрана, заведующие отделениями, должностные лица МЗиСР, которые должны осуществлять контроль за работой процедурных кабинетов. В процедурных кабинетах нет никакого специализированного оборудования.

Медсестра должна была сделать сначала пробу, пациент должен был предъявить лист назначения. Ничего этого не было сделано. И такие нарушения сплошь и рядом, не только в НЦОМиД», — отметил он.

Мать погибшего Салтанат Акунова обратилась к президенту Садыру Жапарову с просьбой взять это дело под контроль.