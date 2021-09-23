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Общество

МИД Кыргызстана решает вопрос с переправкой из Индии тел погибшей и ее ребенка

Министерство иностранных дел Кыргызстана подтвердило гибель кыргызстанки и ее ребенка в Нью-Дели (Индия).

По данным внешнеполитического ведомства, прорабатывается вопрос отправки груза 200 в Бишкек.

«По версии следствия, преступление было совершено в квартире подруги умершей в ночь с 20 на 21 сентября. Открыто уголовное дело, проводятся судебно-медицинские экспертизы, полиция Нью-Дели допрашивает подозреваемых, устанавливает круг очевидцев преступления, изучает записи с камер видеонаблюдения», — сообщили в МИД.

Ранее в ряде СМИ сообщалось, что в Нью-Дели в квартире подруги найдены мертвыми со множественными ножевыми ранениями 28-летняя кыргызстанка и ее годовалый сын. Женщина была на пятом месяце беременности.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/208113/
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