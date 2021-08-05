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Общество
Сюжет: COVID-19

COVID-19. В КР привито лишь около 15 процентов от подлежащих вакцинации

По состоянию на 5 августа 2021 года по Кыргызстану вакцину против коронавирусной инфекции получили более 505 тысяч человек, или 14,8 процента от общего числа граждан, подлежащих вакцинации. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

По ее данным, всего использовано более 641 тысячи доз вакцин. Первой дозой вакцинировались более полумиллиона человек, второй — более 135 тысяч.

В рамках Национального плана по вакцинации против COVID-19 3,4 миллиона человек определены целевой группой, подлежащей вакцинации в стране. В нее не включены дети до 18 лет и внешние трудовые мигранты.

Для формирования коллективного иммунитета необходимо вакцинировать не менее 70 процентов граждан, включенных в целевую группу, что составляет 2,4 миллиона человек.

Республиканский оперативный штаб напоминает: единственным надежным способом предотвратить распространение COVID-19, защитить себя и своих близких от тяжелого течения болезни, заранее подготовить свой организм и обеспечить иммунную защиту является вакцинация.

Она проводится бесплатно и на добровольной основе.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/203224/
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