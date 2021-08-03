Прогноз погоды в Кыргызстане на 4 августа: без осадков

В Кыргызстане дожди с грозами ожидаются в отдельных районах Иссык-Кульской и Нарынской областей. Ветер западный, 4-9 метров в секунду.
В Бишкеке температура воздуха ночью +19, днем +37 градусов.
В Чуйской области ожидается ночью +16, днем +37 градусов.
В Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской областях температура ночью +17, днем до +38 градусов.
В Нарынской области +7 ночью и +28 градусов днем.
В Иссык-Кульской области ночью +11, днем +28 градусов.
В Таласской области температура ночью +12, днем +33 градуса.