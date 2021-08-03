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Общество

В Бишкеке в многоэтажных домах установят 20 новых лифтов

В Бишкеке в многоэтажных домах установят 20 новых лифтов. Об этом сообщили в пресс-службе столичного муниципалитета.

По ее данным, муниципальное предприятие «Бишкекгорлифт» начало модернизацию пассажирских лифтов.

«Сейчас сотрудники предприятия работают над установкой нового оборудования по адресам: 7-й микрорайон, дома № 25 и 33, микрорайон «Юг-2», дома № 10, 4 и 9, улица Усенбаева, дом № 3, улица Ибраимова, дома № 26 и 30», — отметили в мэрии.

В муниципалитете напомнили, что в апреле состоялся конкурс на поставку лифтов. Победитель компания — поставщик из Республики Беларусь ОАО «Могилевлифтмаш». В июле оборудование прибыло в столицу.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/203014/
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