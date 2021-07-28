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Общество

Прогноз погоды в Кыргызстане на 29 июля: все еще жарко

В Кыргызстане кратковременные дожди ожидаются в некоторых районах Нарынской и Иссык-Кульской областей. Ветер западный, 4-9 метров в секунду.

В Бишкеке температура воздуха ночью +21, днем +35 градусов.

В Чуйской области ожидается ночью +18, днем +35 градусов.

В Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской областях температура ночью +19, днем до +37 градусов.

В Нарынской области +10 ночью и +30 градусов днем.

В Иссык-Кульской области ночью +12, днем +30 градусов.

В Таласской области температура ночью +13, днем +35 градусов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/202397/
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